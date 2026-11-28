Следующая неделя в Сейме обещает быть очень насыщенной. Так в гости к депутатам комиссии по обороне и внутренним делам зайдет глава минобороны Р. Мелнис. А о буднях Центра госязыка на юридической комиссии расскажет директор этого Центра И. Мухка.

Парламентарии решили не ограничиваться работой только в комиссиях Сейма и намерены создать еще и подкомиссии - таковые появятся при юридической комиссии и при комиссии по образованию.

На вопросы депутатов по миграционной политике и по политике в области гражданство ответят руководители Управления гражданства и миграции - они посетят комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

На будущей неделе депутаты вернутся к той повестке дня, которую не удалось рассмотреть на этой неделе - всё время было потрачено на дебаты по выдаче госгарантий airBaltic.

На предстоящем пленарном заседании слуги народа рассмотрят поправки "прогрессивных" о запрете транзита российского зерна по латвийской железной дороге, обсудят предложения оппозиции о продлении сниженного акциза на топливо, в также рассмотрят и наверняка отклонят инициативу все тех же "прогрессивных" об отмене статьи закона, которая позволяет иностранцам получить ВНЖ в обмен на инвестиции.