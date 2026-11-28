Бывший министр внутренних дел и юстиции Латвии Марек Сеглиньш вновь предстанет перед судом по уголовному делу об отказе от проверки на алкоголь. Следующее заседание назначено на 8 февраля 2027 года и пройдет в закрытом режиме. Дело связано с происшествием летом 2024 года, когда политик управлял автомобилем Mercedes-Benz в Риге. В случае признания виновным ему грозит до года лишения свободы и пятилетний запрет на управление транспортными средствами.

Рижский городской суд 8 февраля 2027 года продолжит рассмотрение уголовного дела бывшего министра внутренних дел и юстиции Марека Сеглиньша. Политика обвиняют в том, что он отказался проходить медицинское освидетельствование для определения концентрации алкоголя в крови.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на суд, заседание назначено на 14:30 и пройдет за закрытыми дверями.

Что произошло летом 2024 года?

События, из-за которых бывший министр оказался на скамье подсудимых, произошли в июле 2024 года в Риге. По информации прокуратуры, Сеглиньш управлял автомобилем Mercedes-Benz и двигался по улице Приедайнес в направлении улицы Золитудес.

Впоследствии он отказался от медицинского освидетельствования, необходимого для установления концентрации алкоголя в крови. Именно отказ от проверки стал основанием для уголовного обвинения.

При этом важно учитывать, что само обвинение в отказе от освидетельствования не равнозначно доказанному факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Какое наказание ему грозит?

Уголовный закон Латвии предусматривает ответственность за отказ водителя от проверки выдыхаемого воздуха или крови для определения концентрации алкоголя. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до одного года или пробационный надзор. Кроме того, закон предусматривает лишение права управления транспортными средствами на пять лет.

Таким образом, последствия отказа от проверки могут быть весьма серьезными, даже если фактическая концентрация алкоголя в крови водителя не была установлена. Конкретное наказание, если суд признает обвиняемого виновным, будет зависеть от обстоятельств дела и решения суда.

Почему заседание будет закрытым?

Рассмотрение уголовного дела Сеглиньша продолжается не первый год. Еще в ноябре 2025 года стало известно, что дальнейшие заседания Рижского городского суда по этому делу будут проходить в закрытом режиме. Это означает, что общественность и журналисты не смогут свободно присутствовать при рассмотрении материалов.

При этом причины проведения закрытых заседаний в нынешнем сообщении суда не раскрываются. Окончательного решения по существу обвинения пока нет.

Кто такой Марек Сеглиньш?

Марек Сеглиньш — бывший латвийский политик, занимавший высокие государственные должности. Он был членом и председателем Народной партии (Tautas partija), которая впоследствии прекратила существование.

В разные годы Сеглиньш занимал посты министра внутренних дел и министра юстиции в нескольких правительствах Латвии. Он также избирался депутатом Сейма и возглавлял парламентские Юридическую комиссию и Комиссию по национальной безопасности.

В последние годы Сеглиньш не принимает активного участия в политической жизни страны.

Когда ждать решения суда?

Очередное заседание состоится 8 февраля 2027 года. Пока неизвестно, завершится ли в этот день рассмотрение дела или суду потребуются дополнительные заседания.

До вынесения вступившего в силу обвинительного приговора Сеглиньш считается невиновным.