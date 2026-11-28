Латвия готовится безвозмездно передать Украине еще 26 автомобилей и один мотороллер. Большая часть машин была конфискована у нетрезвых водителей и других правонарушителей, остальные принадлежат Государственной полиции. Транспорт предназначен для украинских военных, полиции и медицинского учреждения. Окончательное решение еще предстоит принять правительству.

Министерство внутренних дел Латвии подготовило предложение о передаче Украине очередной партии транспортных средств. На этот раз речь идет о 26 автомобилях и одном мотороллере. Техника поступит в распоряжение украинских военных, правоохранительных органов и гражданских учреждений, оказывающих помощь населению.

Соответствующее решение еще должен утвердить Кабинет министров.

Куда отправят конфискованные автомобили?

Основную часть партии составляют 18 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей и в рамках других уголовных дел. Вместе с ними Украине планируют передать один мотороллер.

Получателями станут подразделения Министерства обороны Украины, Национальная гвардия, военная администрация Прилукского района Черниговской области, а также Жашковский центр первичной медицинской помощи.

Таким образом, часть транспорта будет использоваться военными, а часть предназначена для работы гражданских учреждений.

Госполиция передаст еще восемь машин

Отдельно Государственная полиция Латвии планирует безвозмездно передать украинской стороне восемь принадлежащих ей автомобилей. Их получат Национальная полиция Украины, Министерство обороны и подразделение специального назначения Национальной гвардии.

В общей сложности новая партия помощи будет включать 27 транспортных средств — 26 автомобилей и один мотороллер. Марки, техническое состояние и общая оценочная стоимость передаваемой техники не уточняются.

Конфискованные у нарушителей машины регулярно отправляют в Украину

Передача автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей и других правонарушителей, уже стала одним из направлений поддержки Украины со стороны Латвии. Вместо продажи такой техники государство может принять решение о ее безвозмездной передаче украинским учреждениям.

Например, в октябре правительство утвердило передачу 21 конфискованного транспортного средства украинским военным и медицинским организациям.

Помимо конфискованных автомобилей, Украина получает транспорт, который ранее использовали латвийские государственные учреждения.

В доставке полицейских автомобилей украинским получателям Государственная полиция сотрудничает с фондом Uzņēmēji mieram. Партнеры помогают приводить машины в порядок и организовывать их отправку.

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Когда автомобили отправятся в Украину?

Точная дата передачи новой партии пока не объявлена.

Сначала правительство должно принять соответствующее распоряжение, после чего ответственные учреждения смогут оформить передачу техники украинской стороне.

Таким образом, речь пока идет о запланированной помощи, а не об уже доставленных автомобилях.