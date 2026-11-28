Заместители Кулбергса появятся в структуре правительства, скорее всего, еще в этом году.

Партнеры Кулбергса по правительству продолжают знакомиться с потенциальными кандидатами на должность вице-премьеров. Отметим, что должности вице-премьеров были популярны в 90-ых годах - так в первом правительстве Шкеле было аж 5 вице-премьеров, из них только один - "освобожденный", остальные еще и руководили министерствами.

Затем до 2000-го года в правительствах было не более двух вице-премьеров. После этого 25 лет правительства "обходились" без вице-премьеров.

И вот Андрис Кулбергс решил возобновить традицию назначать себе заместителей. Предполагается, что в правительстве Кулбергса будет аж три вице-премьера - это Улдис Татарчукс, который будет отвечать за фонд развития Латвии и за активизацию фондового рынка (выход госпредприятий на биржу), Кристс Авотс (будет отвечать за кибербезопасность) и Марис Дрейманис (будет отвечать за проведение аудита в госуправление и за развитие в Латвии искусственного интеллекта).

По словам премьера, создание этих трех должностей будет происходить в рамках существующего бюджета, то бишь расходы на содержание правительства не будут увеличиваться.