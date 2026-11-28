Расходы латвийских самоуправлений на социальную поддержку жителей Украины в 2026 году оказались выше запланированных почти на 1,7 миллиона евро. Министерство благосостояния предлагает компенсировать недостающую сумму за счет других средств, уже предусмотренных на помощь украинцам. Дополнительных денег из государственного бюджета не потребуется, однако окончательное решение еще должно принять правительство.

Латвийским самоуправлениям планируют дополнительно выделить 1,72 миллиона евро для компенсации расходов на социальную поддержку жителей Украины. Соответствующий проект распоряжения подготовило Министерство благосостояния. Документ еще предстоит рассмотреть Кабинету министров.

Речь идет не о введении новых пособий, а о возмещении расходов, которые самоуправления несут в рамках действующей системы поддержки украинских гражданских лиц.

Почему понадобились дополнительные деньги?

Первоначально на компенсацию расходов самоуправлений по социальной поддержке жителей Украины в 2026 году предусматривалось 10 372 951 евро. Однако, согласно собранным Министерством благосостояния данным, общая потребность в финансировании достигла 12 095 974 евро.

Таким образом, возник недостаток средств в размере 1 723 023 евро — примерно на 16,6% больше первоначально предусмотренной суммы.

Министерство предупреждает, что без увеличения финансирования государство не сможет полностью компенсировать самоуправлениям расходы на оказанную социальную поддержку.

Где возьмут недостающие 1,7 миллиона евро?

Для покрытия расходов предлагается использовать деньги, которые уже зарезервированы в государственном бюджете на поддержку гражданского населения Украины. Эти средства первоначально предназначались для пособий, администрируемых Государственным агентством социального страхования (VSAA). Однако Министерство благосостояния больше не планирует запрашивать соответствующее финансирование в этом году.

Из предусмотренных для находящихся в ведении министерства мероприятий 16,23 миллиона евро к настоящему времени было запрошено около 12,63 миллиона. Прогнозируемый остаток составляет 3,60 миллиона евро. После перераспределения 1,72 миллиона евро на компенсации самоуправлениям в резерве останется около 1,88 миллиона евро.

Таким образом, дополнительных расходов сверх уже утвержденного бюджета не потребуется.

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На что самоуправления получают финансирование?

Предлагается увеличить максимальный объем средств, выделяемых Министерству умного управления и регионального развития (VARAM), с 16 319 300 до 18 042 323 евро.

Это финансирование предназначено для покрытия расходов самоуправлений на поддержку украинских гражданских лиц в декабре 2025 года и на протяжении 2026 года. В частности, государство компенсирует расходы на размещение и питание, социальную поддержку, образование и помощь при обращении за административными услугами.

При этом увеличение общего лимита финансирования VARAM не означает, что все 18 миллионов евро предназначены исключительно для социальных пособий. В эту сумму входят расходы на несколько направлений поддержки.

Фактические выплаты самоуправлениям будут производиться на основании отчетов, представленных в Государственную кассу и прошедших необходимые согласования.

Расходы на поддержку украинцев уже пересматривались

Это не первое изменение финансирования помощи жителям Украины в нынешнем году. В октябре правительство уже рассматривало увеличение компенсаций самоуправлениям из-за возросших расходов на размещение украинских гражданских лиц.

Тогда также предлагалось использовать средства, предусмотренные в рамках существующей программы поддержки, без увеличения ее общего бюджета.

Нынешний проект касается прежде всего недостатка денег на социальную помощь.

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Увеличится ли общий бюджет помощи украинцам?

Нет. Согласно проекту Министерства благосостояния, общий объем финансирования, предусмотренный государством на мероприятия по поддержке гражданского населения Украины в 2026 году, останется прежним — 39 717 846 евро. Изменится лишь распределение денег между отдельными направлениями расходов.

Такое решение позволит государству компенсировать самоуправлениям дополнительные затраты, не запрашивая новых средств из бюджета.

Однако окончательное перераспределение должно утвердить правительство.

Для самих жителей Украины предлагаемое изменение не предусматривает автоматического увеличения размера пособий или расширения круга получателей помощи.

Главная цель — обеспечить финансирование уже действующей системы поддержки и выполнить обязательства государства перед самоуправлениями.