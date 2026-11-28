После масштабной кибератаки, затронувшей данные 1,2 миллиона жителей Латвии, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) ищет новое постоянное руководство. Отбор председателя правления и двух членов правления доверили частной компании Fontes Executive Search. За эту услугу государственное предприятие заплатит 17 850 евро. Конкурс должен занять около четырех месяцев.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) заключила договор с компанией Fontes Executive Search на подбор нового руководства. Стоимость услуги составляет 17 850 евро, свидетельствуют данные Электронной системы закупок (EIS). Компания должна найти и оценить кандидатов на три руководящие должности — председателя правления и двух членов правления.

Необходимость обновления руководства возникла после масштабной утечки персональных данных, которая произошла в августе 2026 года и привела к отставке совета и правления CSDD.

Кто будет искать новых руководителей?

В конкурсе на оказание услуг по подбору персонала участвовали четыре компании.

Их предложения существенно различались по стоимости:

Компания Предложенная цена Fontes Executive Search 17 850 € Astral Executive Search 20 200 € Workingday Latvia 21 000 € Eiro personāls 22 500 €

Победителем стала Fontes Executive Search, предложившая самую низкую цену.

Первоначально CSDD рассчитывала потратить на эти услуги до 25 000 евро. Таким образом, заключенный договор оказался на 7150 евро, или 28,6%, дешевле первоначальной расчетной стоимости.

Договор подписали в начале ноября. Согласно его условиям, на выполнение работы отводится 16 недель с момента заключения соглашения. Следовательно, подбор кандидатов должен завершиться ориентировочно к концу февраля 2027 года.

При этом окончательное назначение руководителей зависит от дальнейших предусмотренных процедур.

Почему CSDD осталась без постоянного руководства?

Причиной кадровых изменений стал один из крупнейших инцидентов с утечкой персональных данных в Латвии. В ночь на 8 августа 2026 года информационные системы CSDD подверглись кибератаке. Злоумышленники получили доступ к данным платежных документов за последние 18 лет — с 2008 года. Инцидент затронул персональные данные приблизительно 1,2 миллиона физических лиц и сведения о 200 тысячах юридических лиц.

Впоследствии CSDD уточнила, что в результате атаки не были похищены банковские данные клиентов, номера телефонов, адреса электронной почты и информация для входа в систему e-CSDD.

Тем не менее масштаб происшествия вызвал серьезные вопросы к защите данных государственного предприятия.

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После кибератаки ушло все руководство

19 августа совет и правление CSDD объявили об отставке. Свои должности покинули председатель правления Айвар Аксенок и члены правления Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.

Генеральная прокуратура начала проверку возможных нарушений или халатности, которые могли способствовать утечке данных. Государственная полиция также возбудила уголовное дело по факту кибератаки.

Сам факт проведения проверок не означает, что вина конкретных должностных лиц уже установлена.

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Кто сейчас управляет CSDD?

Пока постоянное руководство не назначено, обязанности председателя правления временно исполняет Юрис Тетерис. Временным членом правления является Айвис Озолиньш.

Перед новыми руководителями будет стоять задача обеспечить стабильную работу предприятия, в том числе в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных.

CSDD отвечает за регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, технический осмотр автомобилей и другие услуги, которыми регулярно пользуются жители Латвии.

Сколько зарабатывает CSDD?

По данным за 2025 год, оборот государственного предприятия составил 68,228 миллиона евро, увеличившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль выросла в 2,1 раза и достигла 5,477 миллиона евро.

Держателем государственных долей капитала CSDD является Министерство сообщения.

Таким образом, поиск нового руководства обойдется предприятию почти в 18 тысяч евро. При этом пока неизвестно, кто именно займет руководящие посты после завершения конкурса.