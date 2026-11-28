Эстонская оппозиционная партия «Правые» (Parempoolsed) обвинила правительство в необоснованном переносе сроков строительства Rail Baltica с 2030 на 2034 год. По мнению партии, власти ссылались на угрозу перегрева строительного рынка, хотя свежая статистика показывает обратное: компании жалуются на нехватку заказов и готовятся сокращать работников. При этом правительство ранее объясняло изменение графика также необходимостью согласовать финансирование проекта с бюджетом Евросоюза.

В Эстонии разгорелся новый политический спор вокруг строительства скоростной железной дороги Rail Baltica. Оппозиционная партия «Правые» обвинила правительство в том, что оно использовало необоснованные аргументы для переноса сроков реализации проекта. Поводом стали ноябрьские данные Департамента статистики Эстонии, свидетельствующие о резком ухудшении настроений в строительной отрасли.

Председатель совета партии «Правые» Андрус Каарелсон считает, что ситуация в отрасли опровергает заявления правительства об угрозе перегрева строительного рынка.

«Это был просто блеф»

По словам Каарелсона, правительство объясняло перенос сроков Rail Baltica необходимостью избежать чрезмерной нагрузки на строительные компании и роста цен. Однако, утверждает оппозиционный политик, в действительности причиной стали проблемы с государственными финансами.

«Строительство Rail Baltic отложили, потому что государство неразумно потратило деньги на постоянные расходы. Это было плохое решение как для строительного сектора, так и для жителей Эстонии, которые теперь еще долгие годы не смогут добраться на поезде до Пярну», — заявил Каарелсон.

Он назвал разговоры о перегреве строительного рынка блефом Партии реформ, возглавляющей правительственную коалицию. Это политическая оценка представителя оппозиции, а не установленный факт о причинах решения правительства.

Строительные компании жалуются на нехватку заказов

Новые статистические данные действительно свидетельствуют об ухудшении положения в отрасли. В ноябре показатель уверенности предпринимателей в строительном секторе Эстонии снизился с минус 3,8 до минус 14,2 пункта. Таким образом, всего за месяц индикатор ухудшился на 10,4 пункта. Снижение оказалось самым значительным среди четырех основных секторов экономики, включенных в исследование.

Главной проблемой строительные предприятия называют недостаточный объем заказов. Кроме того, увеличилась доля компаний, ожидающих сокращения численности персонала в ближайшие три месяца.

Каарелсон считает, что такая ситуация противоречит осенним заявлениям министров.

«Два месяца назад, когда правительство составляло бюджет, мы слышали от министров Партии реформ, что строители довольны, а рынок склонен к перегреву. Теперь сами строители говорят, что заказов не хватает и людей приходится увольнять», — заявил он.

Почему Rail Baltica отложили до 2034 года?

В сентябре правительство Эстонии решило пересмотреть график строительства Rail Baltica. Первоначально предполагалось завершить основную международную железнодорожную линию к 2030 году. Согласно обновленному плану, строительство трансграничного соединения должно завершиться к 2034 году.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал среди причин переноса называл риск перегрева строительного рынка: слишком высокая интенсивность работ могла привести к увеличению стоимости строительства.

Министр инфраструктуры Кулдар Лейс также обращал внимание на необходимость согласовать темпы реализации проекта с доступным финансированием Евросоюза.

Дело в том, что следующий многолетний бюджет ЕС рассчитан на 2028–2034 годы. По оценке правительства, попытка завершить строительство уже к 2030 году потребовала бы значительно большего финансирования из бюджета самой Эстонии.

Поэтому власти приняли решение распределить работы на более продолжительный период.

Почему оппозицию не убеждает даже рост строительства?

Каарелсон обращает внимание на то, что проблемы строительного сектора не ограничиваются инфраструктурными объектами. По его словам, количество разрешений на строительство новых жилых домов за год сократилось примерно на треть.

При этом в третьем квартале общий объем строительных работ в Эстонии вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как отмечают в партии «Правые», рост обеспечивался главным образом ремонтом и реконструкцией существующих объектов.

Строительство инфраструктуры также поддерживают ранее заключенные договоры, в том числе по проектам Rail Baltica и шоссе Таллин — Пярну.

«Нынешние объемы обеспечиваются за счет договоров, заключенных год или два назад. Но строители видят, что новых заказов поступает мало», — заявил Каарелсон.

По мнению партии, сокращение новых заказов свидетельствует о том, что строительный рынок нуждается в дополнительных инвестициях, а не в замедлении крупных государственных проектов.

При этом ноябрьские данные характеризуют ситуацию во всей строительной отрасли. Они сами по себе не позволяют определить, хватило бы специализированных подрядчиков и оборудования для ускоренного строительства железной дороги.

Когда поезд доберется до Пярну?

Согласно обновленному графику, эстонский участок Rail Baltica от Таллина до Пярну планируется завершить к 2032 году. Участок от Пярну до границы с Латвией предусмотрено достроить к 2034 году.

Таким образом, пассажирское сообщение между Таллином и Пярну предполагается организовать раньше, чем будет готово полноценное международное соединение с Латвией, Литвой и Польшей.

Для жителей Пярну изменение графика особенно чувствительно: город уже много лет остается без прежнего пассажирского железнодорожного сообщения с Таллином.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> «Соседи не могут построить железную дорогу вместо Латвии»: глава RB Rail предупредил о последствиях задержек

Что это означает для Латвии?

Rail Baltica — совместный инфраструктурный проект Эстонии, Латвии и Литвы, который должен обеспечить железнодорожное сообщение европейской колеи между странами Балтии и остальной Европой через Польшу. Поэтому изменение строительных графиков в одной стране влияет на планирование работ у соседей.

В сентябре руководители правительств трех стран договорились ориентироваться на завершение основной трансграничной линии в период следующего многолетнего бюджета ЕС — до 2034 года.

При этом вопрос финансирования остается ключевым: строительство зависит не только от возможностей подрядчиков, но и от доступности европейских и национальных средств.

Нынешняя критика эстонской оппозиции вновь ставит вопрос о том, насколько обоснованно распределяются сроки и расходы крупнейшего железнодорожного проекта стран Балтии.