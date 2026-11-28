На минувшей неделе, почти ближе к полуночи 17 ноября, состоялось торжественное заседание — сразу после утверждения правительства Кулбергса Сеймом. Кто заседает во втором Кабинете министров под руководством Андриса Кулбергса?

Если оглянуться на новейшую историю, то Кулбергс далеко не единственный политик, который дважды возглавлял Кабмин — до и после выборов. Такой чести удостаивались и Валдис Домбровскис, и Лаймдота Страуюма, и Кришьянис Кариньш... Трижды правительство возглавлял Андрис Шкеле.

Три беспартийных

Второе правительство Кулбергса примечательно тем, что в него приглашены три беспартийных профессионала. Все три министра никогда не занимались политикой — то есть не пыталась поучаствовать в выборах и не состояли в партиях.

Своеобразный рекорд установил министр финансов Карлис Пургайлис, который стал первым беспартийным министром финансов за последние... 33 года! Да, до этого лишь однажды — с 1990-го по 1993-й год — пост главы Минфина занимал беспартийный финансист. Это было при первом правительстве Латвии после восстановления независимости.

Тогда вообще был установлен рекорд по количеству беспартийных профессионалов в правительстве — 10 из 27. Подобное «засилье» беспартийных министров легко объяснить: многопартийная система просто ещё не успела сформироваться, и на момент создания правительства Годманиса существовало лишь две политические силы — Народный фронт и оппозиционный Интерфронт. Лишь к 1993 году была создана первая крупная партия — «Латвияс цельш», которая впоследствии и станет главной партией власти в 90-х годах.

Как видите, и количество министров в начале — середине 90-х годов было в два раза больше, чем сейчас.

Как это было раньше?

При этом от правительства к правительству уменьшалось количество беспартийных министров. Так, если в правительстве Биркавса (1993–1994) было четыре беспартийных министра — это были только госминистры, то есть министры без портфеля, — то в правительстве Гайлиса (1994–1995) «осталось» лишь два беспартийных госминистра.

В правительстве, которое пришло ему на смену, беспартийным был... только сам премьер Андрис Шкеле! Он стал первым и единственным в новейшей истории беспартийным премьером. Это правительство вошло в историю и как правительство с самым большим количеством министров и вице-премьеров, а также с самым большим числом партий, представленных в его составе, — семь! Для сравнения: нынешнее правительство Кулбергса состоит всего из двух политических сил.

Для наших более молодых читателей надо пояснить, что госминистры, или министры без портфеля, назначались по двум причинам:

Во-первых, чтобы решить какую-то одну важную для государства проблему или курировать политически важную на тот момент отрасль (в своё время были госминистры по энергетике, реформе госуправления, информационным технологиям...).

Во-вторых, чтобы удовлетворить амбиции той или иной партии в отношении количества министерских портфелей.

Иногда они возвращаются

Нынешний премьер полон решимости возродить эту традицию и в ближайшее время назначить двух госминистров в ранге вице-премьеров, которые будут курировать вопросы экономического развития и активизации фондового рынка, а также кибербезопасности.

Подчеркнём: отдельные министерства для этого создаваться не будут, и премьер обещает, что зарплаты этим двум вице-премьерам будут выплачиваться в рамках уже установленных административных расходов на правительство. То есть траты на содержание Кабмина не увеличатся. Поскольку на должности вице-премьеров также планируются беспартийные профессионалы, число беспартийных в новом правительстве возрастёт до пяти.

Но вернёмся к тем трём беспартийным министрам, которые приступили к работе. Уже упомянутый министр финансов Карлис Пургайлис — магистр экономики; вся его трудовая деятельность связана с коммерческими банками, где он проработал 25 лет. Последняя должность — главный экономист принадлежащего американцам Citadele banka.

Преимущество Пургайлиса в том, что он может посмотреть на финансы страны и бюджет «со стороны», свежим взглядом. Недостаток же Пургайлиса в том, что он никогда не работал в госструктурах, а стало быть, ему понадобится время, чтобы «освоиться».

Управленец возглавит «опасную» отрасль

Главой Минздрава стал профессиональный управленец Нормундс Станевичс. Он не имеет медицинского образования, но ещё недавно, в течение почти двух лет, был председателем правления Восточной больницы, а значит, теоретически должен имеет общее представление о системе здравоохранения.

Возможно, при других обстоятельствах Станевичс никогда бы не стал министром здравоохранения — всё-таки на такой должности должен быть специалист с большим опытом работы в данной сфере. Но Станевичс является однокурсником Кулбергса, то есть лично с ним хорошо знаком. Понятно, что премьер формирует свою команду из людей, которых знает.

Это обстоятельство наверняка сыграло ключевую роль и в назначении на должность главы МИДа карьерного дипломата Гиртса Яунземса, который является одноклассником премьера. До назначения министром Яунземс был послом Латвии в Узбекистане, а до этого руководил в МИДе департаментом внешнеэкономических связей и, стало быть, должен понимать важность экономической составляющей работы министерства иностранных дел. Иными словами, новый министр знает, как привлекать иностранные инвестиции. Деньги казне нынче нужны как воздух!

Ещё новички в правительстве

Отметим, что во втором правительстве Кулбергса эти три министра не единственные новички. Впервые в правительстве будет работать и глава Минэкономики Эдгарс Штелмахерс. Он, правда, в политике уже давно: был депутатом Рижской думы, а сейчас избран депутатом Сейма от Объединённого списка. Но основное его достоинство — огромный опыт руководства крупными частными компаниями.

Ранее министром не работал и глава Минземледелия Эдгарс Путра. Правда, он был парламентским секретарём министерства и избирается в Сейм уже третий созыв.

Впервые в правительстве и глава Минсообщений — юрист Кришс Липшанс. Особой связи с отраслью у него не было, если не считать активной деятельности в автомобильной общественной организации — вместе с премьером Кулбергсом. Но в качестве советника он участвовал в работе парламентской следственной комиссии по Rail Baltica, которую в своё время возглавлял Кулбергс. Этот опыт ему уж точно пригодится на нынешнем посту!

Липшанс баллотировался и в нынешний Сейм от Объединённого списка, но не был избран. А вот глава Минюста, магистр права Виестурс Витовскис, в Сейм попал — это его дебют в большой политике, в том числе и в исполнительной власти.

Чудес не бывает, и абсолютным новичкам в госуправлении понадобится время — не менее двух-трёх месяцев, — чтобы понять, как работает система и как вообще принимаются решения в отрасли.