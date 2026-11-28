На ближайшем заседании коалиции премьер Андрис Кулбергс, как ожидается, проинформирует коллег о результатах своей поездки в Брюссель, где обсуждался многолетний бюджет ЕС. Для латвийского премьера было очень важно выяснить, сможем ли мы рассчитывать на дополнительные деньги на реализацию Rail Baltica. Кулбергс и сообщил партнерам по правительству, что же удалось узнать.

По слухам, никаких дополнительных денег мы не получим. Максимум на что мы можем надеяться, так это на 75% от минимальной стоимости проекта.

Также на коалиционном совете партнеры обменяются мнениями по поводу закрытия Эстонией уже со вторника своей границы с РФ и возможные действия Латвии. Пока у премьера и Ко нет уверенности в том, что Латвии следует поступить также. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться и на ближайшем заседании Совета по нацбезопасности под председательством президента.

Судя по всему, партнеры обсудят и возможный запрет транзита российского зерна через Латвию.

Вероятно, правящие обсудят и подготовку проекта бюджета на следующий год, а также отдельные "спорные" инициативы, связанные с бюджетом - в частности замораживание роста необлагаемого налогом минимума.