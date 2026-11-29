Глава МИД Польши Радослав Сикорский шуткой о советских границах высказался об обсуждении новой архитектуры безопасности в Европе. Ее он рассказал в интервью Studio Serio.

«Вот когда Россия говорит, что у нее ведь нет никаких дурных намерений в отношении соседей, что она хочет новой архитектуры безопасности, я говорю им: «Ребята, у нас когда-то был такой анекдот. Что такое безопасная граница Советского Союза? Безопасная граница Советского Союза — это такая граница, по обе стороны которой стоят советские солдаты», — рассказал польский министр.

По его мнению, представления России о геополитике не меняются.

В конце октября Financial Times писала о разногласиях внутри Европы по поводу того, как выстраивать контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Одни страны выступали за прямой диалог с Москвой, другие настаивали, что такие контакты должны проходить только на основе общей позиции ЕС.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с Путиным, не согласовав его предварительно с Евросоюзом. Инициатива вызвала критику со стороны Дании, Италии и Литвы.

Как сообщал bb.lv, в начале года готовность встретиться с Путиныс выражала на тот момент премьер-Латвии Эвика Силиня.