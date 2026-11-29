Журналист diena lv.во время длинного интервью с ветераном латвийской политики, экс-министром и бывшим депутатом Сейма Артисом Кампарсом поинтересовался у него, а зачем сейчас люди идут в политику. Бывший политик привел несколько причин.

"Зачем люди идут в политику, раз престижа уже нет? Чтобы участвовать в дележе денег?

Причины разные. Одной части действительно кажется, что в Сейме каким-то образом достается большой горшок меда. Что там делят взятки или госзаказы. Обычно те, кто избирается с такой мыслью, ищут, где же тогда дают взятки, не находят и начинают разочаровываться.

С другой стороны, депутатская зарплата достаточно хороша, особенно для людей такого типа, что они редко когда способны заработать в повседневной жизни, а потому они уже довольны.

Другая часть - это те, у кого есть политические амбиции. Это нормально, настоящий политик не может существовать, если у него нет публичных амбиций занимать высокий статус, кресло, быть оцененным в обществе. Та энергия, которую получают таким образом, похожа на ту, которую получают актеры от аплодисментов зрителей.

Треть - это те, кто попадает в политику случайно, может быть, из какой-то группы, где им интересно, и вдруг появляется такой 41-местный список, а в нем есть люди, которых добрые знакомые пригласили войти в список и попробовать."