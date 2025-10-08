Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА 0 98

Спорт
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА

Перед стартом нового сезона НБА аналитики букмекерских контор определили главных претендентов на звание самого ценного игрока. Лидирующие позиции занимают центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.

Йокич, уже трижды признававшийся MVP, идёт первым с коэффициентом 3.10. Гилджес-Александер – второй в списке фаворитов с котировкой 3.50 и, по мнению экспертов, способен навязать борьбу за главный индивидуальный трофей.

Далее в рейтинге с заметным отставанием идут Лука Дончич с коэффициентом 7.50, Яннис Адетокумбо (9.00) и Энтони Эдвардс (13.00). Замыкает шестёрку фаворитов француз Виктор Вембаньяма, чьи перспективы оцениваются котировкой 15.00.

Читайте нас также:
#баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?
Изображение к статье: Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?
«Вашингтон» проиграл в первом матче сезона НХЛ — Овечкин остался без очков
Изображение к статье: «Вашингтон» проиграл в первом матче сезона НХЛ — Овечкин остался без очков
«Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции
Изображение к статье: «Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции
Кто стал первым игроком-миллиардером в истории футбола?
Изображение к статье: Кто стал первым игроком-миллиардером в истории футбола?
Изображение к статье: Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго
Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго 210
Изображение к статье: Бенефис латвийского вратаря Артура Шилова в Нью-Йорке
Бенефис латвийского вратаря Артура Шилова в Нью-Йорке 1 550
Изображение к статье: Ига Швентек установила рекорд XXI века
Ига Швентек установила рекорд XXI века 151
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 105

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 18
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 9
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 45
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 69
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 29
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 18
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео