Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?

Спорт
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?

В июле 2025 года украинский боксер Александр Усик (на фото) вернул себе титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В реванше он снова нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и забрал недостающий пояс IBF, который ранее сам же и оставил вакантным ради реванша с Тайсоном Фьюри. Сразу после второго боя с Дюбуа Александр в ринге заявил, что еще достаточно молод.

«38 - это молодой парень, запомните! 38 - это только начало. Может, Тайсон Фьюри? Может. У нас есть три варианта: Дерек Чисора, Тайсо Фьюри и Энтони Джошуа. А может, Джозеф Паркер? Слушайте, сейчас я не могу сказать. Потому что хочу вернуться домой», — сказал Усик после боя, намекнув, что не собирается на пенсию, и даже обозначил круг претендентов. Правда, сказал, что ему необходима пауза.

За последние два года Александр провел четыре поединка - по два раза с Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа. По большому счету весь остальной «королевский» дивизион находится в ожидании. Ведь появились не только новые претенденты, но и временные чемпионы мира. Однако Усик, судя по всему, никуда не торопится - пока никаких переговоров по поводу его следующего поединка нет. Сам же украинец только говорит о потенциальном бое с Джейком Полом, но по правилам ММА.

При этом чемпионские пояса Усик не освобождает. Что любопытно, переговоры по поводу поединка с Джозефом Паркером Усик попросил отложить, сославшись на травму спины. И позже попал из-за этого в неприятную ситуацию: Александр выложил в социальные сети видео, на котором он активно танцует. Это видео стало поводом для проверки WBO: в организации засомневались в наличии травмы у чемпиона и запросили у него медицинские документы, позволяющие получать отсрочку.

Позже Усик был замечен на футбольном матче. И не в качестве зрителя, а в качестве игрока (в середине сентября он принял участие в благотворительной встрече команд легенд Португалии и сборной мира, за которую, собственно, и сыграл абсолютный чемпион мира).

Возникает ощущение, что Усику не нужны бои ни с Паркером, ни с другими претендентами. Он находится в ожидании большого боя, например, с Тайсоном Фьюри, который даже анонсировал их третий поединок на весну 2026 года, или же с Джейком Полом. Украинцу больше ни к чему рисковать в боях с молодыми и голодными претендентами.

Но проблема в том, что пояса пока продолжают находиться у Усика, и весь дивизион вынужден простаивать в ожидании. Паркер уже вторую защиту временного пояса проведет - согласитесь, что такого быть не должно?

В любом случае терпение у ведущих мировых организаций не вечное, и в ближайшем будущем перед чемпионом встанет выбор - либо освобождать пояса, либо соглашаться на защиту.

