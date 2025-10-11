Сборная Латвии по футболу в субботу в Риге сыграла вничью с Андоррой со счётом 2:2 (1:1) в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года, пишет LETA.

В составе сборной Латвии голы забили Дмитрий Зеленков и Владислав Гутковский.

Примерно через 15 минут после начала матча Гутковский попытался организовать контратаку после длинной передачи, но не смог как следует обработать мяч и нанести удар по воротам соперника.

В середине первого тайма андоррцы пытались разыграть мяч и проникнуть в штрафную Латвии, но латвийским футболистам удалось перехватить передачу и остановить попытку атаки. Несколько минут спустя защитник Андорры Жоэль Гильен получил жёлтую карточку за грубую игру против Гутковского.

На 33-й минуте Мойзес Сан-Николас точным ударом с близкого расстояния вывел Андорру вперёд после передачи Берто Росаса с лицевой линии.

Во второй половине первого тайма латвийцы активизировали атакующие действия и на 40-й минуте получили право на угловой. Роберт Савальниекс навесил в штрафную, первый удар гости отбили, но первым к отскочившему мячу оказался Зеленков, который отправил его в ворота Андорры и сравнял счёт.

С началом второго тайма сборная Латвии сразу провела тройную замену — на поле вышли Янис Икауниекс, Роберт Вейпс и Лукас Вапне, заменив Дарьо Шитса, Райвиса Юрковскиса и Алексея Савельева.

Через восемь минут после начала второго тайма Гутковский заработал пенальти, спровоцировав фол в штрафной соперника, и сам же его реализовал, впервые в матче выведя Латвию вперёд.

Однако на 62-й минуте после навеса Савальниекса в штрафную соперника Гутковский в прыжке головой отправил мяч в ворота, но после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. Через шесть минут Савальниекс получил предупреждение.

За десять минут до конца основного времени вратарь сборной Латвии Кришьянис Звиедрис не сумел остановить удар Жана Оливейры, и Андорра сравняла счёт — 2:2.

В оставшееся время матча латвийцы провели последние замены: Ингар Пулис и Эдуард Дашкевич вышли вместо Зеленкова и Савальниекса.

В компенсированное время вторую жёлтую карточку получил Гильен, и андоррцы доигрывали встречу в меньшинстве. Однако гости тянули время, и сборной Латвии не удалось вырвать победу.

Лидером группы K квалификации с 15 очками после пяти игр является Англия, у Албании — восемь очков, у Сербии — семь очков в четырёх матчах. Латвийские футболисты после шести игр набрали пять очков, у Андорры — одно.

В первых двух играх квалификации в марте Латвия на выезде обыграла Андорру со счётом 1:0 и проиграла Англии 0:3. В июне на своём поле сыграла вничью с Албанией — 1:1, а в сентябре дома уступила Сербии 0:1 и на выезде — Албании.

После мартовского матча с Латвией Андорра на выезде проиграла Албании 0:3, в июне дома уступила Англии 0:1, а в гостях Сербии — 0:3. В сентябре на выезде снова проиграла Англии — 0:2.

В сентябре андоррцы также провели товарищеский матч в Таллине, сыграв вничью 0:0 с Эстонией.

Сборная Латвии в настоящее время занимает 137-е место в мировом рейтинге, Андорра — 174-е.

Во вторник латвийцы на своём поле сыграют также со сборной Англии.

Финальный турнир чемпионата мира с участием 48 команд пройдёт в Канаде, Мексике и США в июне–июле 2026 года.