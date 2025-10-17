Baltijas balss logotype
На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал звезда российского футбола

Спорт
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал звезда российского футбола
ФОТО: LETA

Президента кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на автомагистрали Лимасола.

Об этом сообщает портал Knews.

По предварительной информации, преступник ехал на мотоцикле и открыл огонь по машине Димостенуса. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, перекрыв большой участок шоссе.

Правохранители подтвердили, что убийство было преднамеренным, ведутся поиски преступника. Следователи пытаются восстановить хронологию нападения, используя записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

Димостенусу было 49 лет, он возглавлял «Кармиотиссу» с 2023 года. По итогам прошлого сезона клуб не смог сохранить прописку в элитном дивизионе и понизился в классе до второго по силе дивизиона чемпионата страны. В 2022 году команду тренировал бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич. В 2023-м, с февраля по апрель, — звездный российский нападающий, а ныне тренер Александр Кержаков…

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

