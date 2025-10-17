Baltijas balss logotype
Почему Ямаль перестанет давать болельщикам бесплатные автографы?

Спорт
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему Ямаль перестанет давать болельщикам бесплатные автографы?

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль перестанет давать болельщикам бесплатные автографы, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в ближайшее время 18-летний испанец подпишет рекламный контракт с компанией, которая будет продавать товары с его автографами. Игроку поставили условие не расписываться для фанатов бесплатно, чтобы товары не упали в цене.

В этом сезоне на счету Ямаля 5 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «Басрелоной» рассчитан до конца июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

#футбол
