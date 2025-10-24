Baltijas balss logotype
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад

Спорт
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич повторил достижение легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана в первом матче регулярного чемпионата лиги.

Как информирует Real Sports в социальных сетях, Дончич и Джордан — единственные защитники в истории НБА, которые в подобных матчах достигали следующих показателей в статистике — 40 очков, 10 подборов и пять передач.

Минувшей ночью Дончич в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) набрал 43 очка, сделал 12 подборов и девять передач. Джордану подобное достижение покорялось в 1989 году.

