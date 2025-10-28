Призер Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон подозревается в воровстве у коллег по сборной Франции после того, как была приговорена к условному сроку за мошенничество с банковскими картами.

Во время судебного заседания на прошлой неделе прокурор суда Альбервиля пояснил, что несколько биатлонисток французской команды выразили свои подозрения.

По информации L’Equipe, сестры Анаис и Клоэ Шевалье заметили пропажу личных вещей и купюры в € 50. Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных (сумма не указана), а Лу Жанмонно — исчезновение личных вещей, когда они жили в одном номере. Ни одна из них не обращалась в полицию.

Напомним, Жулия Симон приговорена к трем месяцам условного тюремного заключения, а также получила штраф в размере 15 тысяч евро за кражу и мошенничество с банковскими картами Жюстин Бреза-Буше и еще одного члена сборной Франции.