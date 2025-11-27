29 ноября 2025 года в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Представляем расписание этапов.
1 этап: Эстерсунд (Швеция), 29 ноября – 7 декабря 2025 года;
2 этап: Хохфильцен (Австрия), 12 – 14 декабря 2025 года;
3 этап: Анси (Франция), 18 – 21 декабря 2025 года;
4 этап: Оберхоф (Германия), 8 – 11 января 2026 года;
5 этап: Рупольдинг (Германия), 14 – 18 января 2026 года;
6 этап: Нове-Место (Чехия), 22 – 25 января 2026 года;
7 этап: Контиолахти (Финляндия), 5 – 8 марта 2026 года;
8 этап: Отепя (Эстония), 12 – 15 марта 2026 года;
9 этап: Осло-Холменколлен (Норвегия), 19 – 22 марта 2026 года.
В прошлом сезоне общий зачёт у мужчин выиграл Стурла Холм Лагрейд из Норвегии, у женщин в зачёте первой стала Франциска Пройсс из Германии.
Оставить комментарий