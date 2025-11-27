Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биатлон, Кубок мира – 2025/2026: календарь соревнований, расписание этапов 0 243

Спорт
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Биатлон, Кубок мира – 2025/2026: календарь соревнований, расписание этапов
ФОТО: Синьхуа

29 ноября 2025 года в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Представляем расписание этапов.

1 этап: Эстерсунд (Швеция), 29 ноября – 7 декабря 2025 года;

2 этап: Хохфильцен (Австрия), 12 – 14 декабря 2025 года;

3 этап: Анси (Франция), 18 – 21 декабря 2025 года;

4 этап: Оберхоф (Германия), 8 – 11 января 2026 года;

5 этап: Рупольдинг (Германия), 14 – 18 января 2026 года;

6 этап: Нове-Место (Чехия), 22 – 25 января 2026 года;

7 этап: Контиолахти (Финляндия), 5 – 8 марта 2026 года;

8 этап: Отепя (Эстония), 12 – 15 марта 2026 года;

9 этап: Осло-Холменколлен (Норвегия), 19 – 22 марта 2026 года.

В прошлом сезоне общий зачёт у мужчин выиграл Стурла Холм Лагрейд из Норвегии, у женщин в зачёте первой стала Франциска Пройсс из Германии.

Читайте нас также:
#биатлон #Норвегия #Чехия #Швеция #спорт #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Арсенал» пересилил «Баварию» в Лондоне и вышел на чистое первое место в таблице
Изображение к статье: Назван наиболее вероятный преемник Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля». И это не Хаби Алонсо
Изображение к статье: Лига чемпионов. Форвард «Челси» Эстеван сделал то, что до него удавалось только Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Манчестер Сити» опростоволосился против «Байера» и другие результаты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео