В очередном мачте Чемпионата мира по хоккею сборная Латвии разгромила команду Великобритании со счетом 6:0.

Шайбы забросили: Марис Дзиеркалс, Денис Смирнов, Рудолф Балцерс (1-й период), Эдуард Тралмакс, Харалд Эгле, Крастенберг (2-й период). В 3-м периоде британцы поменяли вратаря и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Кстати, Балцерс продолжает забивать в каждом матче, лидируют по числу забитых шайб на этом чемпионате и приближается к «вечному» рекорду Хелмута Балдериса.

Очевидно, что сборная Великобритании еще не доросла до высшей мировой лиги. Британцы проиграли шесть игр из шести, пропуская в среднем по 5 шайб за матч.

Кстати, Латвия может гордиться, что на нынешнем Чемпионате мира уже обыграла двух олимпийских чемпионов. Это – США, ставшие сильнейшими в феврале в олимпийском Турине. А также Великобритания — олимпийский чемпион по хоккею 1936 года.

Конечно, хотелось бы увидеть и третью подобную победу. Такой шанс есть. В зависимости от результатов последних игр в групповом турнире сборную Латвии с высокой долей вероятности может ждать четвертьфинальная игра либо с Канадой (9-кратный победитель Олимпиад), либо с Чехией (олимпийский чемпион 1998 года).

Последний матч в своей группе латвийская команда проведет во вторник, 26 мая – в 13:20 назначена встреча со сборной Венгрии.