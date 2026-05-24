В истории мировых шахмат было много гениев, но лишь один из них стал чемпионом мира, не сделав ни одного хода в коронном матче. Анатолий Карпов, получивший корону в 24 года из-за отказа Роберта Фишера, всегда был фигурой гораздо более сложной и неоднозначной, чем просто спортсмен.

Политик, коллекционер и человек феноменальной памяти — за образами «шахматного робота» скрывается множество неожиданных фактов.

Собрали необычные факты об Анатолии Карпове к его 75-летию.

Тайное крещение и прогноз Ботвинника

Жизнь будущего чемпиона едва не оборвалась в младенчестве. Толя родился в Златоусте Челябинской области. Тяжелая форма коклюша поставила провинциальных врачей в сложную ситуацию. По настоянию бабушек мать тайно крестила умирающего ребенка. Сразу после обряда кашель пошел на спад, а через несколько дней болезнь отступила.

Эта мистическая история стала первым из многих удивительных поворотов в его судьбе.

В юности кумир миллионов едва не остался без шахматного будущего. Когда 11-летнего Толю привели в школу легендарного Михаила Ботвинника, мэтр вынес суровый вердикт, что у него вообще нет будущего в этой профессии. Карпову потребовалось всего несколько лет, чтобы доказать обратное. В 15 лет он стал самым молодым мастером спорта СССР в истории, побив достижение Бориса Спасского.

Генеральские амбиции и студенческие хитрости

Интересный факт: будучи студентом Ленинградского университета, Карпов проходил обучение на военной кафедре, став офицером-артиллеристом запаса. Позже маршалы Гречко и Устинов лично предлагали ему погоны полковника при переходе на действующую службу. Ответ шахматиста вошел в историю: «Зачем мне звание полковника? Я и так в шахматах — генерал».

Кстати, заканчивал вуз Карпов целых 10 лет. Ему попросту некогда было сидеть над учебниками: чемпион разъезжал по миру и выигрывал чемпионат за чемпионатом. Дипломная работа Карпова посвящена проблемам рационального использования свободного времени в эпоху социализма.

Феноменальная память Карпова

Однажды на экзамене по военному делу он честно признался преподавателям, что не разбирается в устройстве буссоли, после чего дословно пересказал страницу из учебного пособия, которую когда-то мельком видел.

Игрок до мозга костей и филателист Карпов — универсальный боец. Его азарт не знает шахматных границ. Бильярд, теннис, нарды, домино и даже подкидной дурак — везде он стремится только к победе. Немногие знают, что гроссмейстер стал одним из крупнейших филателистов мира. Его коллекция марок оценивается не менее чем в 13 миллионов евро.