Бой Усика и Верхувена остановили за секунду до конца 11-го раунда 0 46

Спорт
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Усик

Украинский боксер Александр Усик победил нидерландца Рико Верхувена в поединке за титул WBC в тяжелом весе. Он состоялся в египетской Гизе. Это была третья защита титула Усиком.

Судья остановил бой в концовке 11-го раунда. Победа была присуждена Усику техническим нокаутом.

На счету 39-летнего украинца теперь 25 побед в 25 поединках на профессиональном ринге. Александр Усик победил Рико Верхувена.

Верхувену 37 лет. У него два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.

До поединка с Верхувеном Усик свой последний бой Усик провел в Лондоне 19 июля 2025 года. Украинский боксер победил в поединке-реванше британца Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Верхувен свой первый бой в боксерском ринге провел в июле 2014 года. Тогда он нокаутировал Яноша Финферу во втором раунде.

Нидерландское издание Panorama сообщает, что Александр Усик за этот бой получит не менее 100 миллионов долларов.

Гонорар Рико Верхувена станет рекордным в его карьере — 15 миллионов долларов. Ранее в статусе звезды кикбоксинга голландец получал за бои от 200 до 500 тысяч долларов.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
