После завершения группового этапа чемпионата мира сразу три латвийских хоккеиста оказались в десятке самых результативных игроков турнира. Особенно ярко проявили себя Сандис Вилманис и Рудольф Балцерс.

Сборная Латвии продолжает проводить один из самых ярких чемпионатов мира последних лет — это подтверждает и индивидуальная статистика игроков. После завершения группового этапа сразу три латвийских хоккеиста вошли в десятку лучших бомбардиров турнира.

Лучший результат среди латвийцев показывает Сандис Вилманис. В семи матчах он набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. Это четвертый показатель на всем чемпионате мира.

Рудольф Балцерс с 10 очками занимает шестое место, а Денис Смирнов с девятью очками входит в первую десятку лучших игроков турнира.

При этом именно Балцерс после группового этапа стал лучшим снайпером чемпионата мира. На его счету семь заброшенных шайб — больше, чем у любого другого игрока турнира.

Еще один важный показатель — игра в большинстве. Сборная Латвии с восемью шайбами при численном преимуществе делит второе место на турнире вместе с Финляндией и Швейцарией. Лучше реализует большинство только сборная США.

Для латвийской команды это особенно важно, поскольку именно игра в большинстве в последние годы часто считалась одной из проблем сборной.

Вилманис также входит в число самых загруженных игроков турнира. В среднем он проводит на льду более 23 минут за матч — среди форвардов это лучший показатель чемпионата мира.

Очень уверенно выглядит и вратарь Кристер Гудлевскис. Он отражает более 94% бросков и входит в тройку лучших голкиперов турнира. Кроме того, Гудлевскис уже провел два «сухих» матча.

На фоне большого числа молодых игроков и отсутствия ряда звезд НХЛ нынешнее выступление сборной многие уже называют приятным сюрпризом турнира. Особенно заметно, что лидерами команды становятся хоккеисты нового поколения, а не только опытные ветераны.

Сборная Латвии завершила групповой этап на третьем месте в группе A. В четвертьфинале латвийцы встретятся с Норвегией.

В других матчах плей-офф Финляндия сыграет с Чехией, США — с Канадой, а Швейцария встретится со Швецией.

Для Латвии это шанс впервые после бронзового чемпионата мира снова пробиться в полуфинал и побороться за медали.