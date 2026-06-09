Первая ракетка Латвии Алена Остапенко отметила 29-й день рождения на греческом острове Миконос. Теннисистка поделилась с подписчиками фотографиями праздничного дня, показав отдых у моря, прогулку на яхте и вечернюю вечеринку с друзьями.

8 июня Алена Остапенко исполнилось 29 лет. Свой день рождения одна из самых известных латвийских спортсменок решила провести на популярном греческом курорте — острове Миконос.

Праздничными моментами Остапенко поделилась в Instagram, где за её жизнью следят более 210 тысяч подписчиков.

«Сладкие 29», — подписала теннисистка серию опубликованных фотографий.

Судя по кадрам, день рождения начался с отдыха у бассейна. Спортсменка назвала это «идеальным утром дня рождения» и показала фотографии, сделанные на территории курорта. Позже Остапенко продемонстрировала многочисленные букеты цветов и поздравления, которые получила по случаю праздника.

Одним из главных событий дня стала прогулка на яхте по Эгейскому морю. Затем именинница вместе с друзьями отправилась на праздничный ужин, который завершился вечеринкой с музыкой и диджеем.

Для вечернего выхода теннисистка выбрала мини-платье с цветочным декором и туфли на высоких каблуках.

В последние годы Остапенко остаётся одной из самых узнаваемых спортсменок Латвии. Победительница Открытый чемпионат Франции регулярно входит в число ведущих теннисисток мира и остаётся первой ракеткой страны.

Судя по опубликованным фотографиям, свой 29-й день рождения спортсменка решила отметить вдали от кортов — в атмосфере летнего отдыха, моря и компании близких друзей.