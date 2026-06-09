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Латышский тренер Петерис Скудра перешел в московский «Спартак» 0 303

Спорт
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петерис Скудра

Петерис Скудра.

Московский «Спартак» назвал тренерский штаб команды на сезон 2026/27 в КХЛ.

В штабе под руководством главного тренера Алексея Жамнова появится латышский хоккеист и тренер Петерис Скудра.

53-летний Скудра в КХЛ возглавлял нижегородское «Торпедо» (2013–2018), челябинский «Трактор» (2019) и рижское «Динамо» (2020–2021). В последние годы латвийский специалист возглавлял клубы из Словакии и Румынии.

56-летний Корешков прошлый сезон заканчивал главным тренером «Трактора». Ранее он работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими «армейцами» становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022).

Еще один Кубок взял с «Металлургом» в 2014-м. С 2010 по 2015 год был ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой победил на чемпионате мира (2011).

Во время профессиональной карьеры в качестве вратаря Скудра провел шесть сезонов в НХЛ (147 матчей за "Питтсбург", "Баффало", "Бостон" и "Ванкувер").

В составе сборной Латвии Петерис Скудра участвовал в трех чемпионатах мира.

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#хоккей #КХЛ #Латвия #спорт #чемпионат мира #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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