Главное футбольное событие четырехлетия — чемпионат мира по футболу — стартует уже в ближайший четверг, 11 июня, сообщает русская служба BBC.

Турнир продлится больше месяца и завершится 19 июля финальным матчем на стадионе в Ист-Ратерфорде

Самый масштабный в истории

Нынешний чемпионат станет самым масштабным в истории. В этом году в нем примут участие 48 команд — это рекорд для всех времен. Всего будет сыграно 104 матча (тоже рекорд) в трех странах (еще один рекорд).

ФИФА постоянно увеличивает количество участников, и до сих пор это выглядело оправданным. В 1998 году на чемпионат поехали 32 сборные: этот формат сохранялся до 2022 года и считался оптимальным.

Затем ФИФА решила расширить турнир в полтора раза, чтобы повысить интерес к футболу в странах, которые ранее редко или никогда не попадали на чемпионаты мира.

Из-за увеличения количества участников изменился и формат турнира. До сих пор (с 1998 по 2022 год) 32 команды распределялись по восьми группам. Из каждой группы в следующую стадию выходили две сильнейшие сборные, а две слабейшие завершали выступление.

Теперь плей-офф начнется со стадии 1/16 финала, то есть в следующую стадию выйдут 32 команды. На групповом этапе участники разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф попадут команды, занявшие первые два места, а также восемь лучших сборных из числа финишировавших третьими.

Из-за изменения формата не стоит ждать так называемых «групп смерти», когда жеребьевка сводит в один квартет четыре примерно равные по силе команды. Для того чтобы одному из фаворитов не выйти из группы, потребуется серьезно постараться — это станет не просто неудачей, а оглушительным провалом.

Где пройдут матчи

Матчи состоятся на 16 стадионах, расположенных в трех странах — США, Канаде и Мексике.

США уже принимали чемпионат мира в 1994 году, однако на этот раз игры пройдут на других аренах. Всего в стране будут задействованы 11 стадионов: в Ист-Ратерфорде (Нью-Йорк/Нью-Джерси), Далласе, Канзас-Сити, Хьюстоне, Атланте, Сан-Франциско, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Бостоне и Майами.

У Мексики три стадиона: знаменитая «Ацтека» в Мехико, уже принимавшая чемпионаты мира 1970 и 1986 годов, а также арены в Гвадалахаре и Монтеррее.

Канада впервые принимает матчи чемпионата мира. Игры пройдут на двух стадионах — в Торонто и Ванкувере.

Финал состоится на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде. Город расположен в штате Нью-Джерси, всего в 11 километрах от Манхэттена. На арене, построенной в 2010 году, проводят домашние матчи клубы Национальной футбольной лиги (НФЛ) — «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс».

Фавориты и аутсайдеры

Список претендентов на титул на каждом чемпионате мира обычно ограничивается семью-восемью командами.

Прежде всего это сборные, уже выигрывавшие трофей: Аргентина, Франция, Испания, Англия и Бразилия.

Несколько ниже букмекеры оценивают шансы таких грандов, как Германия, Нидерланды и Португалия.

Победа любой другой сборной будет считаться одной из главных сенсаций в истории чемпионатов мира.