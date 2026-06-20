Чемпионат Европы по бриджу в Риге состоится независимо от того, получит ли он дополнительное государственное финансирование. Однако история вокруг турнира вновь подняла вопрос о том, как в Латвии поддерживают международные спортивные мероприятия, способные приносить стране доходы от туризма.

За несколько дней до старта чемпионата Европы по бриджу в Риге продолжается дискуссия не столько о самой игре, сколько о государственной поддержке международных спортивных мероприятий, сообщают Новости ТВ3.

Турнир пройдёт в выставочном центре на Кипсале и соберёт участников практически со всей Европы. По данным организаторов, на сегодняшний день зарегистрированы 1185 иностранных гостей — игроков, тренеров и технических специалистов. Кроме того, ожидается приезд членов семей, друзей и болельщиков.

Организаторы считают, что такие соревнования способны приносить ощутимую пользу экономике. В отличие от многих других турниров, чемпионат по бриджу длится почти две недели, а участники проводят в стране продолжительное время.

Как пояснил член правления ООО «Академия бриджа» Карлис Рубин, команды приезжают задолго до окончания соревнований и остаются в Латвии более десяти дней. Например, сборная Норвегии будет находиться в Риге 13 ночей. Всё это время участники пользуются гостиницами, ресторанами, транспортом и другими услугами.

Именно поэтому Латвийская федерация бриджа просила выделить дополнительно 200 тысяч евро из государственного бюджета. Ранее организаторы уже получили 200 тысяч евро от Латвийского агентства инвестиций и развития и Рижской думы.

Правительство отдельного финансирования не предоставило. Вместо этого было принято решение перераспределить 225 тысяч евро, которые будут распределены между организаторами спортивных мероприятий на конкурсной основе.

Проблема заключается в сроках. Конкурс планируется объявить только в июле, тогда как чемпионат Европы стартует уже в ближайшие выходные. Это означает, что организаторы смогут претендовать на финансирование лишь после начала или даже после завершения турнира.

Президент Латвийской федерации бриджа Имант Парадниекс подчёркивает, что проведение чемпионата не находится под угрозой. По его словам, все необходимые обязательства уже взяты, и турнир состоится в любом случае. Однако ситуация показала отсутствие чёткой системы поддержки подобных событий.

На аналогичную проблему указывают и представители других видов спорта. Ранее в распоряжении Министерства образования и науки существовала отдельная программа поддержки международных соревнований, через которую ежегодно финансировались до десяти крупных мероприятий. В этом году программа была закрыта.

По словам генерального секретаря Латвийской федерации волейбола Айвара Платонова, спортивные организации хотят видеть предсказуемую систему поддержки, аналогичную механизмам, которые существуют в сфере культуры и кино.

В Совете спортивных федераций Латвии признают, что нынешняя система работает недостаточно эффективно. Там напоминают, что сейчас основная программа поддержки распространяется преимущественно на мероприятия, способные привлечь не менее 5000 иностранных посетителей, а таких соревнований в стране проводится немного.

Председатель правления Совета спортивных федераций Латвии Владимир Штейнберг считает новый конкурс пилотным проектом. Его цель — показать государству, какой экономический эффект дают международные соревнования через туризм, налоговые поступления и развитие сферы услуг.

Для сравнения, в Эстонии на привлечение международных спортивных мероприятий ежегодно направляется более пяти миллионов евро, причём такие программы рассматриваются прежде всего как инвестиции в экономику, а не только как поддержку спорта.

Помимо чемпионата Европы по бриджу, на конкурсное финансирование рассчитывают и другие федерации. Среди них — Латвийская федерация водно-моторного спорта, которая уже в начале июля проведёт чемпионат Европы на озере Алуксне.

История вокруг чемпионата Европы по бриджу показала, что спор идёт уже не о карточной игре, а о том, как Латвия собирается конкурировать за проведение международных мероприятий в будущем.