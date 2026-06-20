Сборная США стала одной из первых команд, гарантировавших себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу. Во втором туре американцы обыграли Австралию и набрали максимальные шесть очков после двух матчей.

Сборная США досрочно обеспечила себе место в матчах на выбывание чемпионата мира по футболу.

Во втором туре группы D американцы в Сиэтле уверенно победили Австралию со счётом 2:0 и сохранили стопроцентный результат на турнире.

Счёт был открыт уже на 11-й минуте. Фоларин Балогун прорвался в штрафную площадь и выполнил опасную передачу к воротам, после которой австралийский защитник Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота.

Перед самым перерывом хозяева турнира увеличили преимущество. После подачи в штрафную и серии рикошетов мяч оказался у Александра Фримена, который отправил его в сетку и сделал счёт 2:0.

После перерыва игра заметно успокоилась. Австралийцы не сумели организовать серьёзного давления, а американцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы.

После двух туров у сборной США шесть очков и гарантированное место в плей-офф.

Что важно знать: на чемпионате мира с участием 48 команд выход в плей-офф гарантируют не только первые два места в группе, но и восемь лучших сборных, занявших третьи позиции. Однако США уже обеспечили себе участие в следующем раунде независимо от остальных результатов.

Судьба остальных команд группы D станет яснее после матча Турции и Парагвая, который состоится в Санта-Кларе.

Бразилия и Марокко сделали шаг к выходу из группы

Во втором игровом блоке дня важные победы одержали сборные Бразилии и Марокко.

Марокканцы минимально обыграли Шотландию — 1:0. Единственный гол был забит уже на второй минуте встречи. После передачи Браима Диаса отличился Исмаэль Саибари, записавший на свой счёт второй мяч на турнире.

Бразилия не оставила шансов Гаити, победив со счётом 3:0.

Главным героем матча стал Матеус Кунья, который оформил дубль ещё до перерыва. Сначала он первым оказался на добивании после удара партнёра, а затем завершил комбинацию после передачи Винисиуса Жуниора.

Третий мяч перед свистком на перерыв забил уже сам Винисиус, реализовав выход один на один после передачи Лукаса Пакеты.

После двух туров в группе C лидируют Бразилия и Марокко, набравшие по четыре очка. У Шотландии остаются три очка, а сборная Гаити потеряла шансы подняться выше последнего места, пока не набрав ни одного балла.

Групповой этап чемпионата мира завершится 27 июня, после чего начнутся матчи на выбывание.