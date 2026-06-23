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Латвийцы хотят дотрубиться до Книги рекордов Гиннесса 0 44

Спорт
Дата публикации: 23.06.2026
grani.lv
Изображение к статье: Парусная яхта выходит в море

Справочник самых бесполезных навыков на свете скоро может обогатиться новым рекордом. В Риге сотни яхтсменов одновременно дадут сигнал туманными горнами в надежде, что Книга рекордов Гиннесса увековечит это достижение.

28 июня Латвия собирается отпраздновать 100-летие латвийского парусного спорта. Запланировано множество мероприятий, включая старт международной регаты Gulf of Riga Regatta (GoRR).

Одной из изюминок празднеств должен стать необычный флешмоб: сотни людей вострубят одновременно в туманные горны. Не сказать, чтобы это был сильно приятный звук. Туманный горн задуман не чтобы услаждать наши уши, а чтобы громкий и протяжный гудок мог, благодаря своей низкой частоте, пройти сквозь плотный туман, не рассеиваясь на каплях воды. Как нетрудно догадаться, его используют в условиях плохой видимости, предупреждая другие суда о своем присутствии.

Но чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, нужны не туман и здравый смысл, а ровно наоборот: массовка и полное отсутствие всякого смысла. А потому сотни людей (организаторы надеются, что их будет около пятисот) средь белого дня, при ясной погоде и без всякой надобности будут усердно одновременно дуть в туманные горны. За соблюдением правил будут следить стюарды, независимые свидетели и официальный судья Guinness World Records.

Если у горнистов всё получится, то Латвийский союз парусного спорта и Рижское агентство инвестиций и туризма попадут с этим рекордом в ту самую знаменитую книжицу, где уже получили свою долю славы:

  • 1132 участника из штата Миссури (США), которые одновременно гладили себя по животу и хлопали по голове

  • 5748 студента Университета штата Миссисипи (США), которые синхронно звонили в коровьи ботала (колокольчики)

  • 59 британцев, которые умудрились единовременно поместиться внутри одного мыльного пузыря

А также другие участники массовых рекордов той же степени полезности.

Звуками сотен туманных горн можно будет насладиться 28 июня с 18:00 до 18:30 в акватории Даугавы между Вантовым мостом и Рижским пассажирским портом. По окончании состоится торжественный парад парусных яхт.

Наблюдать за происходящим зрители смогут с территории Рижского пассажирского порта, где будет проходить фестиваль.

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#Рига #Латвия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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