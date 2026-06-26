Немецкая теннисистка Татьяна Мария в возрасте 38 лет вышла в финал турнира категории WTA 250 в Истборне (Англия).

В полуфинале немка выиграла первый сет у Алены Остапенко (Латвия) со счетом 6:1. Во втором сете латвийка при счете 2:1 в ее пользу снялась по состоянию здоровья.

В финале Мария встретится с победителем пары Мэдисон Киз (США) — Петра Марчинко (Хорватия).

Если Мария выиграет турнир, она станет третьей самой возрастной теннисисткой с титулом WTA, обойдя американку Серену Уильямс, которая в возрасте 38 лет и 3 месяца выиграла турнир в Окленде в 2020 году.