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Алена Остапенко уступила немолодой немецкой теннисистке 0 162

Спорт
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: dreamstime

Немецкая теннисистка Татьяна Мария в возрасте 38 лет вышла в финал турнира категории WTA 250 в Истборне (Англия).

В полуфинале немка выиграла первый сет у Алены Остапенко (Латвия) со счетом 6:1. Во втором сете латвийка при счете 2:1 в ее пользу снялась по состоянию здоровья.

В финале Мария встретится с победителем пары Мэдисон Киз (США) — Петра Марчинко (Хорватия).

Если Мария выиграет турнир, она станет третьей самой возрастной теннисисткой с титулом WTA, обойдя американку Серену Уильямс, которая в возрасте 38 лет и 3 месяца выиграла турнир в Окленде в 2020 году.

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#теннис #спорт #возраст #здоровье
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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