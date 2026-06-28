Групповой этап чемпионата мира завершился с рядом неожиданных результатов. Среди главных сюрпризов — уверенный выход в плей-офф сборных Кабо-Верде и Кот-д’Ивуара, а также нестабильные выступления ряда традиционных фаворитов, которые теряли очки в ключевых матчах.

Отдельно эксперты отмечают, что общий расклад перед плей-офф заметно изменился: у букмекеров снизились котировки на победу главных фаворитов — Аргентины, Франции и Англии, что отражает рост их статуса и стабильные результаты на групповом этапе. В то же время коэффициенты на Бразилию и Германию немного выросли из-за менее уверенной игры, а у команд второго эшелона, прошедших дальше, шансы оцениваются осторожнее — их котировки остаются высокими.

Плей-офф стартует с 1/16 финала, где каждая ошибка будет означать вылет:

1/16 финала

28 июня 22:00 ЮАР - Канада Лос-Анджелес 29 июня 20:00 Бразилия - Япония Хьюстон 29 июня 23:30 Германия - Парагвай Фоксборо 30 июня 04:00 Нидерланды - Марокко Монтеррей 30 июня 20:00 Кот-д'Ивуар - Норвегия Даллас 1 июля 00:00 Франция - Швеция Нью-Йорк 1 июля 04:00 Мексика - Эквадор Мехико 1 июля 19:00 Англия - ДР Конго Атланта 1 июля 23:00 Бельгия - Сенегал Сиэтл 2 июля 03:00 США - Босния Санта-Клара 2 июля 22:00 Испания - Австрия Лос-Анджелес 3 июля 02:00 Португалия - Хорватия Торонто 3 июля 06:00 Швейцария - Алжир Ванкувер 3 июля 21:00 Австралия - Египет Даллас 4 июля 01:00 Аргентина - Кабо-Верде Майами 4 июля 04:30 Колумбия - Гана Канзас Сити