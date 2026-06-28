Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чемпионат мира завершил групповой этап: пары 1/16 финала 0 48

Спорт
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Футбольный мяч в сетке ворот

Групповой этап чемпионата мира завершился с рядом неожиданных результатов. Среди главных сюрпризов — уверенный выход в плей-офф сборных Кабо-Верде и Кот-д’Ивуара, а также нестабильные выступления ряда традиционных фаворитов, которые теряли очки в ключевых матчах.

Отдельно эксперты отмечают, что общий расклад перед плей-офф заметно изменился: у букмекеров снизились котировки на победу главных фаворитов — Аргентины, Франции и Англии, что отражает рост их статуса и стабильные результаты на групповом этапе. В то же время коэффициенты на Бразилию и Германию немного выросли из-за менее уверенной игры, а у команд второго эшелона, прошедших дальше, шансы оцениваются осторожнее — их котировки остаются высокими.

Плей-офф стартует с 1/16 финала, где каждая ошибка будет означать вылет:

1/16 финала

28 июня 22:00 ЮАР - Канада Лос-Анджелес 29 июня 20:00 Бразилия - Япония Хьюстон 29 июня 23:30 Германия - Парагвай Фоксборо 30 июня 04:00 Нидерланды - Марокко Монтеррей 30 июня 20:00 Кот-д'Ивуар - Норвегия Даллас 1 июля 00:00 Франция - Швеция Нью-Йорк 1 июля 04:00 Мексика - Эквадор Мехико 1 июля 19:00 Англия - ДР Конго Атланта 1 июля 23:00 Бельгия - Сенегал Сиэтл 2 июля 03:00 США - Босния Санта-Клара 2 июля 22:00 Испания - Австрия Лос-Анджелес 3 июля 02:00 Португалия - Хорватия Торонто 3 июля 06:00 Швейцария - Алжир Ванкувер 3 июля 21:00 Австралия - Египет Даллас 4 июля 01:00 Аргентина - Кабо-Верде Майами 4 июля 04:30 Колумбия - Гана Канзас Сити

×
Читайте нас также:
#футбол #спорт #чемпионат мира #результаты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Александр Усик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Агрегат, оставшийся символом эпохи. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Консерванты
Люблю!
Изображение к статье: Байден и Трамп на экране мобильного
В мире
Изображение к статье: У торговцев есть сложности с топливом, к ним добавляются внеплановые ремонты НПЗ и трудности с логистикой. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Анна Паула
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Потребность в отдыхе зависит от возраста, состояния здоровья, уровня стресса и образа жизни.
Люблю!
Изображение к статье: Агрегат, оставшийся символом эпохи. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Консерванты
Люблю!
Изображение к статье: Байден и Трамп на экране мобильного
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео