Во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу клуб «Эдмонтон Ойлерз» выбрал латвийского нападающего Рудольфса Берзкалнса, а в четвертом раунде были выбраны вратарь Патрикс Плуминьш и нападающий Оливерс Мурниекс.

Всего на драфте этого года были выбраны четыре латвийских хоккеиста, что стало рекордом. Прежде за один драфт НХЛ выбирали не более трех игроков из Латвии.

Берзкалнс был выбран под общим 58-м номером.

В прошлом сезоне Берзкалнс помог команде «Маскигон Ламберджекс» занять второе место в Хоккейной лиге США (USHL). Следующий сезон он проведет в команде «Бостон Колледж Иглз», выступающей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В четвертом раунде «Торонто Мейпл Лифс» под общим 114-м номером выбрал латвийского вратаря Плуминьша.

В прошлом сезоне Плуминьш выступал за клуб «Земгале/ЛБТУ», который занял второе место в чемпионате Латвии, а также защищал ворота сборной страны на чемпионате мира U-18, где Латвия финишировала четвертой. По итогам турнира голкипер был включен в символическую сборную.

Также в четвертом раунде «Баффало Сейбрз» под общим 124-м номером выбрал Мурниекса.

В прошлом и в этом году он представлял сборные Латвии U-18 и U-20 на чемпионатах мира, а в мае выступил за взрослую сборную страны, дебютировав в ее составе в 17-летнем возрасте.

Клубный сезон Мурниекс провел в команде «Сент-Джон Си Догз» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Как сообщалось ранее, в пятницу «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим пятым номером выбрал латвийского защитника Альбертса Шмитса. Таким образом, он стал самым высоко задрафтованным латвийцем в истории НХЛ.

Под первым номером драфта «Торонто Мейпл Лифс» выбрал нападающего Гэвина Маккену.