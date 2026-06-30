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Драма до последнего удара: Марокко выбило Нидерланды с чемпионата мира 0 298

Спорт
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Марокко
ФОТО: пресс-фото

Сборная Марокко вышла в 1/8 финала чемпионата мира, победив Нидерланды в драматичном матче. Нидерландцы были в нескольких минутах от победы, но пропустили в компенсированное время и уступили в серии пенальти.

Сборная Марокко стала ещё одним автором громкой сенсации на чемпионате мира, обыграв Нидерланды в первом раунде плей-офф.

Основное время завершилось вничью — 1:1, дополнительные 30 минут победителя не выявили, а в серии пенальти марокканцы оказались точнее — 3:2.

Большую часть встречи казалось, что путёвка в следующий раунд достанется Нидерландам. На 72-й минуте Коди Гакпо вывел свою команду вперёд, приблизив её к победе.

Однако Марокко сумело спастись уже в компенсированное время. Исса Диоп воспользовался своим шансом и точным ударом перевёл игру в дополнительное время.

После этого обе команды имели возможности забить победный мяч.

Наиболее опасный момент возник у марокканцев, когда Суфьян Рахими с близкого расстояния бил практически наверняка, однако голкипер Барт Вербрюгген спас сборную Нидерландов.

Что важно знать: судьбу матча решила крайне напряжённая серия пенальти, в которой обе команды неоднократно ошибались. Победитель определился лишь после последних ударов.

Марокко начало серию с промаха Нейла Эль-Ануи, который попал в перекладину. Однако нидерландцы не сумели воспользоваться преимуществом: Джастин Клюйверт пробил в штангу.

Необычным получился удар Рахими. Вербрюгген отбил мяч, но тот отскочил от его ног обратно в ворота, и попытка была засчитана как гол.

Позже шанс выйти вперёд не использовал капитан Марокко Ашраф Хакими, также попавший в штангу.

Развязка наступила в заключительной серии.

Голкипер Марокко Яссин Буну уверенно справился с ударом Крисенсио Саммервилла, после чего Исмаэль Сайбари реализовал решающий пенальти и принёс своей команде победу.

В 1/8 финала Марокко встретится со сборной Канады, которая ранее минимально обыграла ЮАР со счётом 1:0.

Победа стала ещё одним подтверждением того, что нынешний чемпионат мира продолжает преподносить неожиданные результаты уже на первой стадии плей-офф.

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#футбол #Нидерланды #спорт #чемпионат мира #Канада #Марокко #ЮАР
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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