На чемпионате мира по футболу сегодня состоятся три матча плей-офф. За путёвки в 1/8 финала поборются сборные Кот-д'Ивуара, Норвегии, Франции, Швеции, Мексики и Эквадора.

Плей-офф чемпионата мира продолжится тремя матчами, по итогам которых определятся ещё три участника 1/8 финала.

Игровой день откроет встреча Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч начнётся в 20:00 по латвийскому времени в Арлингтоне.

В полночь в Ист-Ратерфорде на поле выйдут сборные Франции и Швеции, а в 4:00 в Мехико хозяйка турнира Мексика сыграет с Эквадором.

Все матчи в прямом эфире покажут TV6 и каналы Go3 Sport.

Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф со второго места группы E, одержав победы над Эквадором (1:0) и Кюрасао (2:0), а также уступив Германии (1:2).

Норвегия также стала второй в своей группе после побед над Ираком (4:1) и Сенегалом (3:2) и поражения от Франции (1:4).

Что важно знать: победитель этой пары встретится в 1/8 финала со сборной Бразилии, которая уже обеспечила себе место в следующем раунде.

Франция подходит к матчу со Швецией в статусе одного из главных фаворитов турнира. На групповом этапе французы выиграли все три встречи, забив десять мячей и пропустив лишь два.

Швеция начала турнир с крупной победы над Тунисом (5:1), однако затем проиграла Нидерландам (1:5) и сыграла вничью с Японией (1:1), чего оказалось достаточно для выхода в плей-офф.

История личных встреч также говорит в пользу французов: из 23 матчей они выиграли 12, тогда как Швеция одержала шесть побед.

Победителя этой пары уже ждёт Парагвай, который накануне стал автором одной из главных сенсаций турнира, выбив Германию в серии пенальти.

Ещё одной интригой дня станет матч между Мексикой и Эквадором.

Мексиканцы уверенно выиграли свою группу, одержав три победы без единого пропущенного мяча. Эквадор, напротив, пробился в плей-офф лишь с третьего места, но в заключительном туре сумел обыграть Германию.

Победитель этого противостояния сыграет в следующем раунде с сильнейшей командой пары Англия — Демократическая Республика Конго.

Плей-офф чемпионата мира только набирает обороты. Ранее путёвки в 1/8 финала уже завоевали Канада, Бразилия, Парагвай и Марокко, а сегодня список участников следующего раунда пополнится ещё тремя сборными.