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Германия вылетела с чемпионата мира: Парагвай победил в серии пенальти 2 349

Спорт
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Парагвая
ФОТО: пресс-фото

Сборная Парагвая стала автором одной из главных сенсаций чемпионата мира, выбив Германию уже в первом раунде плей-офф. Основное и дополнительное время завершились вничью, а героем серии пенальти стал голкипер Орландо Хиль.

Сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв Германию в серии послематчевых пенальти.

Основное время завершилось со счётом 1:1, дополнительные 30 минут победителя также не выявили. В серии пенальти парагвайцы оказались точнее — 4:3.

Героем встречи стал вратарь Орландо Хиль, который отразил два удара немецких футболистов и сыграл решающую роль в выходе своей команды в следующий раунд.

Несмотря на заметное преимущество Германии по владению мячом в первом тайме, счёт открыли именно парагвайцы.

На 42-й минуте после ошибки немецкой обороны и передачи Матиаса Аларсы Хулио Энсисо без помех пробил головой и вывел свою команду вперёд.

После перерыва Германия заметно прибавила. Уже на 54-й минуте Кай Хаверц после подачи Флориана Вирца сравнял счёт, вернув интригу в матч.

До конца основного времени команды больше не отличились, хотя моментов хватало у обеих сторон.

В дополнительное время Германия даже отправила мяч в сетку после розыгрыша углового, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол, зафиксировав нарушение правил против голкипера Парагвая.

Что важно знать: именно Орландо Хиль стал главным героем не только матча, но и серии пенальти. Голкипер дважды парировал удары соперников, а Германия не реализовала сразу три попытки.

Серия одиннадцатиметровых началась с промаха Кая Хаверца, чей удар отбил Хиль. Затем парагвайцы реализовали первые три пенальти.

Хотя обе команды ещё получили шансы изменить ход серии, решающий момент наступил после того, как защитник Германии Йонатан Та пробил выше ворот.

Следующим ударом Хосе Канале принёс Парагваю победу и путёвку в 1/8 финала.

Для Германии поражение стало одним из самых болезненных на турнире. Команда считалась одним из фаворитов плей-офф, однако завершила выступление уже в первом раунде матчей на выбывание.

В следующем этапе Парагвай встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Парагвайцы продолжают борьбу за главный трофей чемпионата мира, тогда как Германия неожиданно завершает турнир значительно раньше, чем ожидали многие специалисты и болельщики.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #Парагвай #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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