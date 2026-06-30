Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис продолжит выступать за «Голден Стэйт Уорриорз». По данным ESPN, стороны согласовали новый двухлетний контракт на 40 миллионов долларов, который включает опцию игрока на второй сезон.

Кристап Порзиньгис договорился с клубом НБА «Голден Стэйт Уорриорз» о новом контракте и не выйдет на рынок свободных агентов.

По информации ESPN, соглашение рассчитано на два года и оценивается в 40 миллионов долларов. При этом после первого сезона латвийский центровой сможет воспользоваться опцией игрока и самостоятельно решить, продолжать ли выступления по контракту.

Для 30-летнего баскетболиста это продолжение сотрудничества с командой, в которую он перешёл по ходу прошлого сезона.

Сезон-2025/26 Порзиньгис начал в составе «Атланта Хокс», однако затем в результате обмена оказался в «Уорриорз».

Всего за сезон он провёл 32 матча — 17 за «Хокс» и 15 за «Голден Стэйт». В среднем за игру латвиец набирал 16,7 очка, делал 5,2 подбора, отдавал 2,5 результативной передачи и совершал 1,2 блок-шота.

В плей-ин Порзиньгис записал на свой счёт 20 и 11 очков в двух матчах, однако этого оказалось недостаточно для выхода «Уорриорз» в плей-офф.

Что важно знать: новый контракт стал подтверждением того, что руководство клуба по-прежнему рассчитывает на Порзиньгиса как на одного из ключевых игроков передней линии. По данным ESPN, в «Голден Стэйт» высоко оценивают его универсальность и рассчитывают, что при хорошем состоянии здоровья он сможет сыграть важную роль в следующем сезоне.

За десять сезонов в НБА «Уорриорз» стали уже шестой командой в карьере уроженца Лиепаи.

Ранее он выступал за «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» и «Атланта Хокс».

Главным достижением Порзиньгиса остаётся чемпионский титул НБА, завоёванный в 2024 году в составе «Бостон Селтикс». Тогда он стал первым латвийским баскетболистом, выигравшим чемпионат сильнейшей лиги мира.

Новое соглашение позволит Порзиньгису продолжить карьеру в команде, которая рассчитывает вновь бороться за высокие места в Западной конференции уже в следующем сезоне.