Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Порзиньгис остаётся в НБА с «Уорриорз»: раскрыты детали нового соглашения 0 52

Спорт
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис
ФОТО: twitter

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис продолжит выступать за «Голден Стэйт Уорриорз». По данным ESPN, стороны согласовали новый двухлетний контракт на 40 миллионов долларов, который включает опцию игрока на второй сезон.

Кристап Порзиньгис договорился с клубом НБА «Голден Стэйт Уорриорз» о новом контракте и не выйдет на рынок свободных агентов.

По информации ESPN, соглашение рассчитано на два года и оценивается в 40 миллионов долларов. При этом после первого сезона латвийский центровой сможет воспользоваться опцией игрока и самостоятельно решить, продолжать ли выступления по контракту.

Для 30-летнего баскетболиста это продолжение сотрудничества с командой, в которую он перешёл по ходу прошлого сезона.

Сезон-2025/26 Порзиньгис начал в составе «Атланта Хокс», однако затем в результате обмена оказался в «Уорриорз».

Всего за сезон он провёл 32 матча — 17 за «Хокс» и 15 за «Голден Стэйт». В среднем за игру латвиец набирал 16,7 очка, делал 5,2 подбора, отдавал 2,5 результативной передачи и совершал 1,2 блок-шота.

В плей-ин Порзиньгис записал на свой счёт 20 и 11 очков в двух матчах, однако этого оказалось недостаточно для выхода «Уорриорз» в плей-офф.

Что важно знать: новый контракт стал подтверждением того, что руководство клуба по-прежнему рассчитывает на Порзиньгиса как на одного из ключевых игроков передней линии. По данным ESPN, в «Голден Стэйт» высоко оценивают его универсальность и рассчитывают, что при хорошем состоянии здоровья он сможет сыграть важную роль в следующем сезоне.

За десять сезонов в НБА «Уорриорз» стали уже шестой командой в карьере уроженца Лиепаи.

Ранее он выступал за «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» и «Атланта Хокс».

Главным достижением Порзиньгиса остаётся чемпионский титул НБА, завоёванный в 2024 году в составе «Бостон Селтикс». Тогда он стал первым латвийским баскетболистом, выигравшим чемпионат сильнейшей лиги мира.

Новое соглашение позволит Порзиньгису продолжить карьеру в команде, которая рассчитывает вновь бороться за высокие места в Западной конференции уже в следующем сезоне.

×
Читайте нас также:
#спорт #баскетбол #НБА #контракт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Футбольный мяч в сетке ворот
Изображение к статье: Алена Остапенко
Изображение к статье: Криштиану Роналду
Изображение к статье: Парусная яхта выходит в море

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Разрушения в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Эксперты по уходу за текстилем рассказали, какие вещи лучше всегда стирать при высокой температуре.
Люблю!
Изображение к статье: МИГ-29
В мире
Изображение к статье: Горе армянской матери. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Кран на кухне
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная Марокко
Спорт
Изображение к статье: Разрушения в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Эксперты по уходу за текстилем рассказали, какие вещи лучше всегда стирать при высокой температуре.
Люблю!
Изображение к статье: МИГ-29
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео