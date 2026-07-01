На чемпионате мира по футболу сегодня пройдут еще три матча первого раунда плей-офф. За путевки в 1/8 финала поборются сборные Англии, Бельгии, США, а также команды ДР Конго, Сенегала и Боснии и Герцеговины.

Игровой день откроет матч между Англией и Демократической Республикой Конго. Встреча пройдет в Атланте и начнется в 19:00 по латвийскому времени.

Позже, в 23:00, в Сиэтле встретятся сборные Бельгии и Сенегала. Завершится программа игрового дня матчем одной из хозяек турнира — сборной США, которая в 03:00 сыграет в Санта-Кларе против команды Боснии и Герцеговины.

Для Англии этот чемпионат пока складывается успешно. Команда заняла первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграв вничью с Ганой (0:0). Ее соперник, ДР Конго, вышел в плей-офф с третьего места в группе K после ничьей с Португалией, поражения от Колумбии и победы над Узбекистаном.

Ранее сборные Англии и ДР Конго между собой не встречались. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с Мексикой, которая уже обеспечила себе место в 1/8 финала, обыграв Эквадор со счетом 2:0.

Бельгия также выиграла свою группу, завершив групповой этап с двумя ничьими и крупной победой над Новой Зеландией (5:1). Сенегал пробился в плей-офф с третьего места, завершив выступление в группе разгромной победой над Ираком (5:0). Эта встреча станет первой в истории противостояния двух сборных.

Победитель матча Бельгия — Сенегал сыграет в 1/8 финала с победителем пары США — Босния и Герцеговина.

Американская команда завершила групповой этап на первом месте в группе A, одержав две победы при одном поражении. Сборная Боснии и Герцеговины вышла в плей-офф с третьего места в своей группе. В очных встречах преимущество остается за США: из трех матчей американцы выиграли два, еще один завершился вничью.

Первый раунд плей-офф продолжится матчами Португалия — Хорватия, Испания — Австрия, Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет, Швейцария — Алжир и Колумбия — Гана.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Финал турнира состоится 19 июля.

Прямые трансляции сегодняшних матчей доступны на телеканале TV6 и каналах Go3 Sport.