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Фигуристы и конькобежцы из России и Беларуси допущены к международным турнирам - реакция Украины 1 152

Спорт
Дата публикации: 01.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Валиева
ФОТО: Thought Co

Международный союз конькобежцев отметил, что допуск российских и белорусских спортсменов возможен только после проверки и в индивидуальном порядке. Украина отреагировала резко отрицательно, назвав решение ISU "лицемерным и позорным".

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях под его эгидой в нейтральном статусе как в индивидуальных, так в командных видах. Об этом говорится в пресс-релизе ISU, опубликованном накануне.

С сезона 2026-2027 года, который стартует осенью, российские и белорусские конькобежцы и фигуристы, смогут вернуться на лед, но при ряде условий - так, к соревнованиям не будут допущены те, кто проходят службу в ВС РФ или органах нацбезопасности, учавствовали в военных действиях или прямо и даже косвенно поддерживают или поддерживали российское вторжение в Украину.

Среди других требований - отсутствие на соревнованиях национальной символики, это касается также тренерского штаба и сопровождающего персонала, а также прохождение пристальной проверки. Согласно пресс-релизу, спортсмены и их сопровождающие должны будут подписать документ, фиксирующий их согласие со всеми условиями участия. Проверкой соблюдений этих условий займется сторонняя компания. В частности в ее полномочия будет входить проверка соцсетей, любых появлений на публичных, в том числе пропагандистских, мероприятиях и отношения к войне в Украине.

Кроме того ISU предупредил, что будет оценивать ситуацию и оставляет за собой право как смягчить, так и вновь ужесточить правила, если заметит инциденты, угрожающие "безопасности и целостности" соревнований.

Спортивные санкции

ISU, как и многие другие федерации, отстранил спортсменов и официальных лиц РФ и Беларуси от участия в международных соревнованиях после начала вторжения России в Украину.

Но с недавнего времени ряд международных спортивных организаций начал постепенное снятие санкций с российских и белорусских атлетов. В частности, ряд спортсменов был допущен до участия в Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

Но некоторые федерации пошли дальше и разрешили полноценное - с символикой и гимном - участие россиян и белорусов в международных соревнованиях во всех возрастных категориях, в таких видах спорта как дзюдо, тхэквондо, борьба, гимнастика, фехтование, водные виды, тяжелая атлетика.

Международный союз конькобежцев объяснил свое решение, среди прочего, учетом двух рекомендаций, выпущенных Международным олимпийским комитетом в декабре 2025 года и мае 2026-го.

Первая призывала к полному снятию ограничений с российских и белорусских спортсменов младших возрастов, а вторая отмечала принцип "политической нейтральности" - спортсмены не должны лишаться права выступать из-за действий своих правительств. При этом в отношении России сохраняются отдельные юридические и антидопинговые вопросы, которые, по мнению МОК, пока не позволяют снять ограничения полностью.

Реакция Украины

Президент Федерация фигурного катания Украины совместно с главой Федерация фигурного катания Литвы опубликовали заявление, назвав решение ISU о допуске российских фигуристов к соревнованиям – "лицемерным и позорным".

В документе говорится, что возвращение российских и белорусских спортсменов, даже без флага и гимна, является проявлением неуважения к украинским спортсменам и жертвам войны.

"Спортсмены, представляющие государство-агрессора, снова допускаются к международным соревнованиям по фигурному катанию – так решил Совет ISU. Они возвращаются без флага и гимна, однако это решение было принято без совести, без надежды и без уважения к тем, кто боролся и продолжает бороться за свободу", - гласит заявление.

"Это лицемерие. Это стыд. Это позор".

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#Украина #санкции #спорт #Беларусь #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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