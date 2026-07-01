Сборная Франции без особых проблем преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира, обыграв Швецию со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль и приблизился к рекорду Лионеля Месси по числу голов на чемпионатах мира.

Франция уверенно продолжает борьбу за титул чемпиона мира.

Во вторник французы в матче первого раунда плей-офф обыграли сборную Швеции со счётом 3:0 и вышли в 1/8 финала турнира.

Главной звездой встречи стал Килиан Мбаппе, забивший два мяча. Ещё один гол на свой счёт записал Брэдли Баркола.

Благодаря дублю Мбаппе довёл количество своих голов на финальных турнирах чемпионатов мира до 18. Теперь ему остаётся всего один точный удар, чтобы повторить рекорд аргентинца Лионеля Месси.

В начале встречи шведы успешно сдерживали атаки фаворита. Уже на 21-й минуте Мбаппе отправил мяч в ворота, однако после проверки был зафиксирован офсайд.

Позже французы ещё дважды были близки к успеху: сначала в штангу попал сам Мбаппе, а затем каркас ворот спас шведов после эффектного удара Майкла Олисе.

Открыть счёт удалось лишь перед самым перерывом. После подачи углового Мбаппе оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку.

Во втором тайме преимущество французов стало ещё более заметным.

На 53-й минуте Майкл Олисе вывел Баркола на ударную позицию, и тот удвоил преимущество своей команды.

Спустя двадцать минут Олисе оформил уже вторую голевую передачу за вечер, а Мбаппе спокойно реализовал свой момент, установив окончательный счёт — 3:0.

Что важно знать: Майкл Олисе стал одним из ключевых игроков матча, отдав две результативные передачи, а Мбаппе продолжает погоню за историческим рекордом по числу голов на чемпионатах мира.

В следующем раунде Францию ждёт непростой соперник — сборная Парагвая, которая ранее сенсационно выбила из турнира Германию, победив в серии пенальти.

Французы продолжают подтверждать статус одного из главных претендентов на титул, а Мбаппе — укреплять свои позиции среди лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.