Сборная Мексики продолжает уверенное выступление на домашнем чемпионате мира. В матче первого раунда плей-офф хозяева турнира обыграли Эквадор со счётом 2:0 и сохранили впечатляющую серию без пропущенных мячей.

Сборная Мексики стала ещё одним участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Во вторник в Мехико хозяева турнира уверенно обыграли Эквадор со счётом 2:0 и продолжили борьбу за трофей.

Начало встречи пришлось отложить примерно на час из-за грозы, однако вынужденная пауза не повлияла на игру мексиканской команды.

Все вопросы о победителе были сняты ещё в первом тайме.

На 22-й минуте счёт открыл Хулиан Киньонес, а спустя девять минут преимущество хозяев увеличил Рауль Хименес.

После перерыва Эквадор больше владел мячом и чаще атаковал, однако вскрыть оборону мексиканцев так и не смог.

Надёжно действовал голкипер Рауль Ранхель, который сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Уже в компенсированное время положение Эквадора осложнилось ещё сильнее: защитник Пьеро Инкапье получил красную карточку за реплику в адрес соперника, произнесённую с прикрытым рукой ртом. Такое нарушение на нынешнем чемпионате мира наказывается удалением в соответствии с новыми правилами турнира.

Что важно знать: Мексика пока не пропустила ни одного мяча на турнире. До победы над Эквадором команда выиграла все три матча группового этапа — у ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).

Таким образом, после четырёх матчей в активе хозяев чемпионата четыре победы и разница мячей 8:0.

В следующем раунде Мексика встретится с победителем пары Англия — Демократическая Республика Конго.

Домашний чемпионат мира пока складывается для мексиканской сборной практически идеально, а команда остаётся одной из немногих на турнире, не пропустивших ни одного гола.