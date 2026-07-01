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Остапенко легко прошла в третий раунд «Уимблдона» 0 60

Спорт
Дата публикации: 01.07.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: Instagram

67 минут и дело сделано — это о выступлении в сегодняшнем матче на «Уимблдоне» сильнейшей латвийской теннисистки Алены Остапенко (31-й номер рейтинга WTA), которая уверенно шагнула в третий раунд главных соревнований на траве, легко взяв верх над хорваткой Антонией Ружич (61-й номер мирового рейтинга) — 6:2, 6:0.

Остапенко, таким образом, отомстила за нашу Дарью Семенистую, которую Ружич обыграла в предыдущем раунде. И месть эта была страшной — час с небольшим, и с ракеткой на выход…

Действительно, если на старте «Уимблдона» — главного травяного турнира в году и третьего из серии «Большого шлема», Остапенко больше двух часов возилась с британкой Хэрриэтой Дарт (6:3, 3:6, 6:4), то сегодня она отдала сопернице только два гейма, во второй партии так и вовсе повесив «баранку». За выход в третий раунд Остапенко полагаются 130 рейтинговых очков и 215 000 евро из призового фонда.

Стоит напомнить, что Остапенко в 11-й раз играет на «Уимблдоне», и пока что ее лучшее достижение датируется 2018 годом — выход в полуфинал.

В 1/16 финала Алена Остапенко сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (первая ракетка мира) — Маккартни Кесслер (США). Остапенко также заявлена здесь и в парном разряде. Ее дуэт с американкой Софией Кенин посеян под 8-м номером.

«Уимблдон», призовой фонд которого увеличился на 20 процентов по сравнению с прошлым годом (призовой фонд нынешнего турнира — 64 млн фунтов-стерлингов), завершится 12 июля. В этом году он проходит уже в 139-й раз. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и Ига Швентек из Польши.

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#теннис #спорт #Уимблдон
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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