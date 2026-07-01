Гарри Кейн.
Сборная Англии обыграла команду ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Атланте и закончился со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). У проигравших отличился Брайан Сипенга (7).
Сборная Англии нанесла свой первый удар лишь на 30-й минуте. Англичане впервые с финала ЧМ-1966 выиграли матч, где пропустили первыми.
Сборная Англии завершила групповой этап на первом месте в группе L. ДР Конго вышла в 1/16 финала с третьего места в группе K, став лучшей среди сборных, занявших третьи места.
В 1/8 финала англичане сыграют против Мексики. Матч пройдет 6 июля.
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