Сборная Англии обыграла команду ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Атланте и закончился со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). У проигравших отличился Брайан Сипенга (7).

Сборная Англии нанесла свой первый удар лишь на 30-й минуте. Англичане впервые с финала ЧМ-1966 выиграли матч, где пропустили первыми.

Сборная Англии завершила групповой этап на первом месте в группе L. ДР Конго вышла в 1/16 финала с третьего места в группе K, став лучшей среди сборных, занявших третьи места.

В 1/8 финала англичане сыграют против Мексики. Матч пройдет 6 июля.