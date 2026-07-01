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Сборная Англии с трудом обыграла африканскую команду – Гарри Кейн забил все английские голы 0 78

Спорт
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гарри Кейн

Гарри Кейн.

Сборная Англии обыграла команду ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Атланте и закончился со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). У проигравших отличился Брайан Сипенга (7).

Сборная Англии нанесла свой первый удар лишь на 30-й минуте. Англичане впервые с финала ЧМ-1966 выиграли матч, где пропустили первыми.

Сборная Англии завершила групповой этап на первом месте в группе L. ДР Конго вышла в 1/16 финала с третьего места в группе K, став лучшей среди сборных, занявших третьи места.

В 1/8 финала англичане сыграют против Мексики. Матч пройдет 6 июля.

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#футбол #чемпионат мира по футболу #спорт #мексика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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