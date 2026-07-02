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Испания, Португалия и Швейцария начинают борьбу за выход в 1/8 финала чемпионата мира 0 42

Спорт
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги Испании, Португалии, Хорватии, Швейцарии, Австрии и Алжира.
ФОТО: BB.LV/AI

На чемпионате мира по футболу сегодня состоятся три матча первого раунда плей-офф. За место в 1/8 финала поборются действующий чемпион Европы Испания, а также сборные Португалии, Хорватии, Швейцарии, Австрии и Алжира.

Программа игрового дня чемпионата мира по футболу включает три встречи первого раунда плей-офф.

В 22:00 по латвийскому времени в Инглвуде встретятся сборные Испании и Австрии.

В 02:00 в Торонто сыграют Португалия и Хорватия.

Завершит игровой день матч Швейцария — Алжир, который начнется в 06:00 в Ванкувере.

Все встречи в прямом эфире покажут телеканал TV6 и каналы Go3 Sport.

Испания вышла в плей-офф с первого места в своей группе. После неожиданной ничьей с Кабо-Верде испанцы уверенно обыграли Саудовскую Аравию и Уругвай, подтвердив статус одного из фаворитов турнира.

Австрия заняла второе место в своей группе, одержав одну победу, потерпев одно поражение и сыграв вничью.

Победитель матча Испания — Австрия встретится в следующем раунде с сильнейшей командой пары Португалия — Хорватия.

Португалия пробилась в плей-офф со второго места после ничьих с ДР Конго и Колумбией, а также крупной победы над Узбекистаном. Хорватия также стала второй в своей группе, выиграв два из трех матчей.

Швейцария уверенно заняла первое место в своей группе, тогда как Алжир вышел в плей-офф с третьей позиции.

Победитель этой встречи в 1/8 финала сыграет с победителем пары Колумбия — Гана.

Ранее путевки в 1/8 финала уже завоевали Канада, Бразилия, Парагвай, Марокко, Норвегия, Франция, Мексика, Англия, Бельгия и США.

Нынешний чемпионат мира стал первым в истории, в котором участвуют 48 сборных. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, а финал состоится 19 июля.

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#футбол #Австрия #Испания #Португалия #спорт #чемпионат мира #Алжир #Швейцария
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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