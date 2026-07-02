На чемпионате мира по футболу сегодня состоятся три матча первого раунда плей-офф. За место в 1/8 финала поборются действующий чемпион Европы Испания, а также сборные Португалии, Хорватии, Швейцарии, Австрии и Алжира.
Программа игрового дня чемпионата мира по футболу включает три встречи первого раунда плей-офф.
В 22:00 по латвийскому времени в Инглвуде встретятся сборные Испании и Австрии.
В 02:00 в Торонто сыграют Португалия и Хорватия.
Завершит игровой день матч Швейцария — Алжир, который начнется в 06:00 в Ванкувере.
Все встречи в прямом эфире покажут телеканал TV6 и каналы Go3 Sport.
Испания вышла в плей-офф с первого места в своей группе. После неожиданной ничьей с Кабо-Верде испанцы уверенно обыграли Саудовскую Аравию и Уругвай, подтвердив статус одного из фаворитов турнира.
Австрия заняла второе место в своей группе, одержав одну победу, потерпев одно поражение и сыграв вничью.
Победитель матча Испания — Австрия встретится в следующем раунде с сильнейшей командой пары Португалия — Хорватия.
Португалия пробилась в плей-офф со второго места после ничьих с ДР Конго и Колумбией, а также крупной победы над Узбекистаном. Хорватия также стала второй в своей группе, выиграв два из трех матчей.
Швейцария уверенно заняла первое место в своей группе, тогда как Алжир вышел в плей-офф с третьей позиции.
Победитель этой встречи в 1/8 финала сыграет с победителем пары Колумбия — Гана.
Ранее путевки в 1/8 финала уже завоевали Канада, Бразилия, Парагвай, Марокко, Норвегия, Франция, Мексика, Англия, Бельгия и США.
Нынешний чемпионат мира стал первым в истории, в котором участвуют 48 сборных. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, а финал состоится 19 июля.
Оставить комментарий