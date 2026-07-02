Латвийский нападающий Эдуард Тралмакс продолжит карьеру в системе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Для 29-летнего форварда это еще одна возможность впервые сыграть в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал однолетний двусторонний контракт с латвийским нападающим Эдуардом Тралмаксом. По условиям соглашения зарплата хоккеиста составит 850 тысяч долларов в случае выступления в НХЛ.

До подписания нового контракта Тралмакс находился в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с системой «Детройт Ред Уингз».

В прошлом сезоне латвийца несколько раз вызывали из фарм-клуба, однако дебютировать в НХЛ ему так и не удалось.

Основную часть сезона он провел в составе клуба АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс», где сыграл 64 матча, забросил 26 шайб, сделал 16 результативных передач и завершил регулярный чемпионат с показателем полезности +29.

Несмотря на отсутствие дебюта в НХЛ, результаты Тралмакса позволили ему сохранить интерес со стороны клубов сильнейшей лиги мира.

Если бы новый контракт в Северной Америке заключить не удалось, хоккеист, как ожидается, мог вернуться в чемпионат Чехии.

Именно там Тралмакс провел один из лучших сезонов в своей карьере. Выступая за «Рытиржи» из Кладно, он набрал 51 очко (23 гола и 28 передач) в 48 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром чешской Экстралиги.

Ранее латвийский форвард также входил в систему «Бостон Брюинз», выступая за фарм-клуб «Провиденс Брюинз». Всего в АХЛ он провел 87 матчей регулярного чемпионата, набрав 41 очко.

До начала профессиональной карьеры в Северной Америке Тралмакс четыре сезона играл в чемпионате NCAA за Университет штата Мэн, а еще раньше выступал в юниорских лигах США.

Теперь у латвийского нападающего появится новая возможность побороться за место в составе «Эдмонтон Ойлерз» и впервые выйти на лед в официальном матче НХЛ.