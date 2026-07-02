Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После лучшего сезона в карьере Тралмакс подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз» 0 38

Спорт
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский нападающий Эдуард Тралмакс
ФОТО: LETA

Латвийский нападающий Эдуард Тралмакс продолжит карьеру в системе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Для 29-летнего форварда это еще одна возможность впервые сыграть в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал однолетний двусторонний контракт с латвийским нападающим Эдуардом Тралмаксом. По условиям соглашения зарплата хоккеиста составит 850 тысяч долларов в случае выступления в НХЛ.

До подписания нового контракта Тралмакс находился в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с системой «Детройт Ред Уингз».

В прошлом сезоне латвийца несколько раз вызывали из фарм-клуба, однако дебютировать в НХЛ ему так и не удалось.

Основную часть сезона он провел в составе клуба АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс», где сыграл 64 матча, забросил 26 шайб, сделал 16 результативных передач и завершил регулярный чемпионат с показателем полезности +29.

Несмотря на отсутствие дебюта в НХЛ, результаты Тралмакса позволили ему сохранить интерес со стороны клубов сильнейшей лиги мира.

Если бы новый контракт в Северной Америке заключить не удалось, хоккеист, как ожидается, мог вернуться в чемпионат Чехии.

Именно там Тралмакс провел один из лучших сезонов в своей карьере. Выступая за «Рытиржи» из Кладно, он набрал 51 очко (23 гола и 28 передач) в 48 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром чешской Экстралиги.

Ранее латвийский форвард также входил в систему «Бостон Брюинз», выступая за фарм-клуб «Провиденс Брюинз». Всего в АХЛ он провел 87 матчей регулярного чемпионата, набрав 41 очко.

До начала профессиональной карьеры в Северной Америке Тралмакс четыре сезона играл в чемпионате NCAA за Университет штата Мэн, а еще раньше выступал в юниорских лигах США.

Теперь у латвийского нападающего появится новая возможность побороться за место в составе «Эдмонтон Ойлерз» и впервые выйти на лед в официальном матче НХЛ.

×
Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Чехия #спорт #контракт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Валиева
Изображение к статье: Алена Остапенко
Изображение к статье: флаги Англии, Бельгии, США, ДР Конго, Сенегала и Боснии и Герцеговины на фоне стадиона и Кубка ЧМ-2026
Изображение к статье: Сборная Мексики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: посылка вручается адресату
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему умные хозяйки кладут кусочек яблока на сковороду при обжаривании мяса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему собака может игнорировать владельца на улице: три причины от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: флаги Испании, Португалии, Хорватии, Швейцарии, Австрии и Алжира.
Спорт
Изображение к статье: Три вида кошек, которые приносят счастье
В мире животных
Изображение к статье: Какие растения предпочитают известковую почву: что стоит высаживать на таком участке
Дом и сад
Изображение к статье: посылка вручается адресату
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему умные хозяйки кладут кусочек яблока на сковороду при обжаривании мяса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему собака может игнорировать владельца на улице: три причины от экспертов
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео