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США впервые за 24 года выиграли матч плей-офф чемпионата мира 0 66

Спорт
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная США
ФОТО: пресс-фото

Сборная США продолжает борьбу за титул на домашнем чемпионате мира. В матче первого раунда плей-офф американцы, несмотря на удаление во втором тайме, обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 2:0 и впервые с 2002 года победили в матче плей-офф мирового первенства.

Американская команда открыла счет уже в компенсированное к первому тайму время. Отличился Фоларин Балогун, который вывел хозяев турнира вперед перед самым перерывом.

Однако вскоре после начала второго тайма ситуация для сборной США осложнилась. На 60-й минуте Балогун получил красную карточку за грубое нарушение, и хозяева остались вдесятером.

Получив численное преимущество, футболисты Боснии и Герцеговины стали больше контролировать мяч и чаще атаковать, однако реализовать свои моменты не сумели.

Окончательную точку в матче поставил Малик Тиллман. На 82-й минуте он точно исполнил штрафной удар с 17 метров, удвоив преимущество сборной США и установив окончательный счет — 2:0.

Победа стала для американцев исторической. Сборная США впервые выиграла матч плей-офф чемпионата мира с 2002 года, прервав более чем двухдесятилетнее ожидание.

В 1/8 финала хозяев турнира ждет встреча со сборной Бельгии. Бельгийцы в своем матче первого раунда проявили характер, уступая Сенегалу в два мяча, сумели сравнять счет, а затем вырвали победу в дополнительное время — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают США, Канада и Мексика, а финальный матч состоится 19 июля.

Американская команда продолжает выступление на домашнем турнире и теперь сделала еще один шаг к повторению своего лучшего результата на чемпионатах мира в XXI веке.

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#футбол #США #спорт #чемпионат мира #Бельгия #Сенегал #Босния и Герцеговина
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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