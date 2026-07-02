Сборная Бельгии оказалась на грани вылета с чемпионата мира, но сумела отыграть два мяча в концовке встречи с Сенегалом, а затем вырвала победу в дополнительное время благодаря пенальти Юри Тилеманса.

Сборная Бельгии стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу, совершив один из самых ярких камбэков нынешнего турнира. Проигрывая Сенегалу со счетом 0:2, бельгийцы сумели перевести матч в дополнительное время и победили — 3:2.

Первый тайм завершился в пользу Сенегала. На 25-й минуте после двух попаданий в каркас ворот отличился Хабиб Диарра, открыв счет.

Сразу после перерыва преимущество африканской команды увеличил Исмаила Сарр, реализовав выход к воротам после длинной передачи Муссы Ниакате.

Казалось, что Сенегал уверенно контролирует ход встречи, однако концовка полностью изменила сценарий матча.

Менее чем за пять минут до окончания основного времени вышедший на замену Ромелу Лукаку сократил отставание после передачи Тома Мёнье.

Еще через несколько минут Юри Тилеманс после навеса Леандро Троссара точно пробил головой и восстановил равновесие — 2:2.

Для бельгийцев этот гол стал спасением буквально в последний момент и позволил перевести игру в дополнительное время.

Развязка наступила на 117-й минуте. Доди Лукебакио попал в перекладину, после чего арбитр, изучив повтор с помощью VAR, назначил пенальти за нарушение против Тилеманса.

На пятой компенсированной минуте дополнительного времени сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый и принес Бельгии победу — 3:2.

У Сенегала оставался последний шанс спасти матч, однако опасный штрафной удар Папе Матара Сарра прошел выше ворот.

В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой США.

Нынешний чемпионат мира стал первым в истории, в финальной части которого выступают 48 национальных сборных. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, а финал состоится 19 июля.