Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За пять минут до конца Бельгия проигрывала 0:2. Как ей удалось выйти в 1/8 финала чемпионата мира 0 108

Спорт
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Бельгии
ФОТО: пресс-фото

Сборная Бельгии оказалась на грани вылета с чемпионата мира, но сумела отыграть два мяча в концовке встречи с Сенегалом, а затем вырвала победу в дополнительное время благодаря пенальти Юри Тилеманса.

Сборная Бельгии стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу, совершив один из самых ярких камбэков нынешнего турнира. Проигрывая Сенегалу со счетом 0:2, бельгийцы сумели перевести матч в дополнительное время и победили — 3:2.

Первый тайм завершился в пользу Сенегала. На 25-й минуте после двух попаданий в каркас ворот отличился Хабиб Диарра, открыв счет.

Сразу после перерыва преимущество африканской команды увеличил Исмаила Сарр, реализовав выход к воротам после длинной передачи Муссы Ниакате.

Казалось, что Сенегал уверенно контролирует ход встречи, однако концовка полностью изменила сценарий матча.

Менее чем за пять минут до окончания основного времени вышедший на замену Ромелу Лукаку сократил отставание после передачи Тома Мёнье.

Еще через несколько минут Юри Тилеманс после навеса Леандро Троссара точно пробил головой и восстановил равновесие — 2:2.

Для бельгийцев этот гол стал спасением буквально в последний момент и позволил перевести игру в дополнительное время.

Развязка наступила на 117-й минуте. Доди Лукебакио попал в перекладину, после чего арбитр, изучив повтор с помощью VAR, назначил пенальти за нарушение против Тилеманса.

На пятой компенсированной минуте дополнительного времени сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый и принес Бельгии победу — 3:2.

У Сенегала оставался последний шанс спасти матч, однако опасный штрафной удар Папе Матара Сарра прошел выше ворот.

В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой США.

Нынешний чемпионат мира стал первым в истории, в финальной части которого выступают 48 национальных сборных. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, а финал состоится 19 июля.

×
Читайте нас также:
#футбол #спорт #чемпионат мира #Бельгия #сборная #Сенегал
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: флаги Англии, Бельгии, США, ДР Конго, Сенегала и Боснии и Герцеговины на фоне стадиона и Кубка ЧМ-2026
Изображение к статье: Сборная Мексики
Изображение к статье: Килиан Мбаппе
Изображение к статье: Стадион, флаги Кот-д'Ивуара, Норвегии, Франции, Швеции, Мексики и Эквадора и кубок ЧМ-2026

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Горящий дом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка пьет кофе
Люблю!
Изображение к статье: машина скорой помощи Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Фуры
Бизнес
Изображение к статье: Джим Керри может вновь стать Гринчем
Культура &
Изображение к статье: Девушки перепрыгивают лужу
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Горящий дом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка пьет кофе
Люблю!
Изображение к статье: машина скорой помощи Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео