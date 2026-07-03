Испания и Португалия стали очередными участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу, одержав победы в матчах 1/16 финала. Испанцы уверенно обыграли Австрию, а португальцы в напряженном поединке оказались сильнее Хорватии.

Сборная Испании подтвердила статус одного из главных фаворитов турнира, уверенно победив Австрию со счетом 3:0. Испанцы с первых минут контролировали ход встречи, владели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника. Австрийская команда не сумела навязать борьбу и досрочно завершила выступление на чемпионате мира.

Матч против Австрии принес очередное достижение Ламину Ямалю. В возрасте 18 лет и 354 дней он стал самым молодым европейским футболистом, принявшим участие в десяти победных играх своей сборной на крупных международных турнирах, превзойдя прежний рекорд Килиана Мбаппе. Кроме того, Ямаль и Пау Кубарси стали первой с 1958 года парой подростков, одновременно вышедших в стартовом составе национальной команды в матче плей-офф чемпионата мира.

Во втором матче игрового дня Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1. Португальцы выглядели острее в атаке и сумели реализовать свои моменты, тогда как хорваты, несмотря на достойное сопротивление и забитый мяч, не смогли избежать вылета.

На 53‑й минуте Иван Перишич вывел хорватов вперед. На 68‑й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счет, а на 90+4-й минуте форвард Гонсалу Рамуш принес португальцам победу. Отмечается, что Роналду впервые в карьере стал автором гола в плей‑офф чемпионата мира.

Как сообщает Opta, Португалия впервые с 23 июля 1966 года (когда была обыграна сборная КНДР - 5:3) одержала победу на чемпионате мира, пропустив гол первой, - до этого команда не выигрывала в 11 таких матчах.

Победы Испании и Португалии означают, что в 1/8 финала команды встретятся друг с другом. Это противостояние уже называют одним из самых ожидаемых на данной стадии турнира.

И, наконец, в ночь со 2 на 3 июля завершился матч 1/16 финала, в котором встречались сборные Швейцарии и Алжира. Команды сыграли на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу швейцарцев. Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B.

В 1/8 финала Швейцария встретится с победителем пары Колумбия - Гана.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.