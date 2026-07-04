Сборная Аргентины с большим трудом пробилась в следующий раунд чемпионата мира. Действующим чемпионам понадобилось дополнительное время, чтобы сломить сопротивление дебютанта турнира — команды Кабо-Верде.

Аргентина вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Кабо-Верде со счетом 3:2 после дополнительного времени. Основное время завершилось вничью — 1:1, а победный мяч был забит менее чем за десять минут до конца овертайма.

Аргентинцы открыли счет на 29-й минуте. После длинной передачи Лисандро Мартинеса Лионель Месси точно пробил с близкого расстояния и вывел свою команду вперед.

Однако после перерыва дебютант турнира сумел ответить. Дерой Дуарте воспользовался передачей в штрафной площади и переиграл Эмилиано Мартинеса, восстановив равновесие.

До конца основного времени Кабо-Верде несколько раз спасал вратарь Возинья, благодаря которому матч перешел в дополнительное время.

Аргентина вновь вышла вперед уже в начале овертайма — после розыгрыша углового отличился Лисандро Мартинес. Но и на этот раз команда Кабо-Верде не сдалась: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал красивым ударом в верхний угол вновь сравнял счет.

Развязка наступила на 111-й минуте. После подачи углового в исполнении Месси Кристиан Ромеро выиграл борьбу в воздухе, а защитник Кабо-Верде Диней, пытаясь прервать полет мяча, переправил его в собственные ворота.

Матч стал одним из самых напряженных в нынешнем плей-офф. Кабо-Верде, впервые участвующее в чемпионате мира, сумело дважды отыграться и было близко к одной из главных сенсаций турнира, однако действующие чемпионы все же подтвердили свой класс в решающие минуты.

Для Аргентины эта победа означает продолжение борьбы за защиту чемпионского титула, но игра показала, что даже фаворитам на нынешнем турнире приходится сталкиваться с серьезным сопротивлением уже на ранних стадиях плей-офф.

В 1/8 финала аргентинская сборная встретится с Египтом, который ранее в серии пенальти оказался сильнее Австралии.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 команд. Турнир принимают США, Канада и Мексика, а победитель станет известен 19 июля.