Сборная Египта стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Судьбу напряженного матча с Австралией решила серия пенальти, в которой египтяне оказались точнее — 4:2.

Матч между Египтом и Австралией завершился вничью 1:1 по итогам основного и дополнительного времени, поэтому победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

Египет вышел вперед уже на 13-й минуте. После прохода Эмама Ашура точный удар с близкого расстояния нанес Карим Хафез.

Австралия восстановила равновесие во втором тайме благодаря автоголу Мохамеда Хани, который после штрафного удара соперника срезал мяч в собственные ворота.

Развязка едва не наступила в компенсированное время. На последних секундах второго тайма голкипер австралийцев Патрик Бич спас свою команду, отбив головой опаснейший удар Рами Рабиа под перекладину.

Дополнительные 30 минут также не выявили победителя. Незадолго до финального свистка Австралия решилась на необычный ход, заменив вратаря перед серией пенальти — вместо Бича на поле вышел опытный Мэттью Райан.

Однако этот риск себя не оправдал.

Австралийцы не реализовали два удара: Харри Суттар пробил выше ворот, а еще один 11-метровый пришелся в перекладину. Египтяне же четырежды подряд были точны, а решающий удар Хоссама Абдельмагида принес команде победу со счетом 4:2 в серии пенальти.

Для болельщиков это означает, что Египет продолжает борьбу за титул, тогда как Австралия завершает выступление на турнире, несмотря на упорную игру и несколько ключевых спасений своего вратаря по ходу встречи.

В 1/8 финала египтяне сыграют с победителем матча между Аргентиной и Кабо-Верде.

По итогам группового этапа Австралия стартовала с победы над Турцией (2:0), затем уступила США (0:2) и сыграла вничью с Парагваем (0:0). Египет, в свою очередь, набрал семь очков, сыграв вничью с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победив Новую Зеландию (3:1).

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. Матчи принимают США, Канада и Мексика, а стадия плей-офф только набирает обороты, обещая новые встречи между главными претендентами на титул.