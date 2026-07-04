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Латвия выиграла драматичный матч у Нидерландов и приблизилась ко второму этапу квалификации ЧМ 0 16

Спорт
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии по баскетболу
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по баскетболу начала новую главу с победы. В первом официальном матче под руководством Яниса Гайлитиса латвийцы на выезде обыграли Нидерланды со счетом 72:69, сохранив хорошие шансы на выход во второй этап квалификации чемпионата мира.

Сборная Латвии одержала непростую победу над Нидерландами в матче группы F квалификации чемпионата мира 2027 года. Встреча завершилась со счетом 72:69 в пользу гостей, а победитель определился лишь в самой концовке.

Самыми результативными в составе латвийской команды стали Артур Жагарс и Рихард Ломажс, набравшие по 21 очку. Ломажс также сделал шесть подборов. Артур Страутиньш записал на свой счет восемь очков и семь подборов, а Кристап Килпс добавил семь очков и пять подборов.

Хозяева лучше начали матч и после первой четверти вели с преимуществом в восемь очков — 26:18. Однако уже во второй десятиминутке латвийцы переломили ход встречи: сначала сократили отставание, а затем впервые вышли вперед. К большому перерыву преимущество гостей составляло восемь очков — 41:33.

После отдыха инициатива вновь перешла к сборной Нидерландов. Хозяева сумели не только ликвидировать отставание, но и к началу заключительной четверти создали запас в восемь очков.

Казалось, матч начинает уходить из-под контроля латвийской команды, однако концовка осталась за гостями. За три минуты до финальной сирены трехочковый бросок Артура Жагарса восстановил равновесие, после чего Латвия организовала решающий рывок.

Когда за минуту до конца Нидерланды вновь вышли вперед после дальнего попадания Марейна Веверса, последнее слово осталось за латвийцами. Жагарс уверенно реализовал два штрафных броска, а затем Кристап Килпс также не ошибся с линии, установив окончательный счет — 72:69.

Именно надежная игра в защите и точность при исполнении штрафных в решающие секунды позволили сборной Латвии удержать победный результат.

Этот успех стал первым официальным для национальной команды под руководством нового главного тренера Яниса Гайлитиса. Кроме того, латвийцы взяли реванш у Нидерландов за поражение в первом круге квалификации.

В другом матче группы Польша уверенно разгромила Австрию — 123:77. После пяти туров у поляков пять побед, по две победы имеют Латвия и Нидерланды, а сборная Австрии выиграла один матч.

Заключительную встречу первого этапа квалификации латвийская команда проведет уже в понедельник на своей площадке против Австрии.

По регламенту три лучшие сборные группы продолжат борьбу во втором этапе отбора, где разыграют путевки на чемпионат мира 2027 года в Катаре.

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#Нидерланды #Польша #Латвия #спорт #баскетбол #успех
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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